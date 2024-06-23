Российские власти заявили, что Крым якобы атаковали баллистическими ракетами ATACMS. Очевидцы писали в сети, что в Севастополе было "очень громко" и "окна чуть не вылетели".

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Последствия атаки

Как говорят в российском Минобороны, Крым якобы "был атакован" ATACMS, – "четыре ракеты были сбиты, еще одна взорвалась над городом".

Почти сразу стало известно о пострадавших в районе Учкуевки и в Любимовке. В районе Северная сторона в результате падения осколков загорелся жилой дом. В районе пансионата "Лазурь" огонь охватил примерно 150 квадратных метров леса.

Также в сети опубликовали видео момента сбития ракеты над пляжем на оккупированном полуострове. На видео не слышно звука сирены, зато можно увидеть панику людей и непонимание того, что происходит.

Момент атаки в Севастополе: видео

Обломки ракеты убили 5 человек

Количество погибших в результате атаки на Севастополь возросло до 5, сообщил подконтрольный России глава города Михаил Развожаев по состоянию на 17:00.

По его словам, 3 из погибших – дети. Кроме того, согласно заявлению Развожаева, количество пострадавших из-за падения обломков возросло до 100 человекпо состоянию на 17:00.

В свою очередь Минобороны России признало, что падение обломков над Севастополем было вызвано работой российской ПВО по пролетавшей ракете,.

"Ситуация на Учкуевке тяжелая, туда отправлены все бригады скорой медицинской помощи. Часть людей уже доставлена в больницу, им оказывается вся необходимая помощь", – добавил "губернатор".

При этом ни Розважаев, ни российское минобороны не объяснили, почему на момент атаки в городе не включили сирены, которые предупредили бы об угрозе для жизни жителей.

Важно! Украинские власти и ВСУ неоднократно призывали крымчан воздержаться от посещения пляжей, курортных объектов возле военных объектов России в Крыму, а также избегать мест массового скопления людей.

По последним данным властей, 5 детей находятся в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на пляж в Севастополе, в больницах остаются 27 несовершеннолетних.

Целли – российские военные объекты

Пляжи в Любимовке и Учкуевке расположены "в паре километров" от военного аэродрома Бельбек. Именно оттуда взлетает бомбить Украину вражеская авиация, но россияне не закрывают пляжи и "прикрываются местными жителями, которые сидят просто в 1 – 2 километрах от этих самолетов.