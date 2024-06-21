Об этом заявил высокопоставленный чиновник Евросоюза на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе.

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Председательство Венгрии в Совете ЕС

Сейчас Будапешт продолжает блокировать решение о выделении военной помощи в рамках Европейского фонда мира, а также учреждение Фонда помощи Украине. Высокопоставленный чиновник ЕС надеется, что достичь консенсуса удастся еще во время бельгийского председательства в Совете ЕС, до конца месяца.

Я знаю, что бельгийское председательство очень настойчиво работает над тем, чтобы это произошло. Мы видели в прошлом, что в конце концов нам удается прийти к согласию,

– сказал высокопоставленный дипломат "офф рекорд".

Собеседник считает, что президентство Венгрии в Совете ЕС может стать успешным из-за того, что это лишь подпитает "чувство национальной гордости". По словам источника, Венгрия может быть заинтересована в том, чтобы их председательство не создавало хаос.

"Вы не можете достичь успеха, если вы деструктивный и делаете хаос. Я думаю, что во время председательства Венгрии мы также будем двигаться в важных вопросах, возможно, не по всем, но я думаю, что тенденции будут продолжаться", – рассказал высокопоставленный дипломат ЕС.

Чиновник не исключил, что страны ЕС будут иметь дополнительный план действий, если в конце концов председательство Венгрии не будет таким успешным.

Напомним, что Венгрия будет возглавлять Совет Европейского Союза с 1 июля. Представители страны отметили, что Украина "не будет приоритетом" для них. Среди основных задач Венгрия выделила развитие конкурентоспособности Европейского Союза, экономических отношений с третьими странами и облегчение административного бремени,