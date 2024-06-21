Про це заявив високопосадовець Євросоюзу на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

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Головування Угорщини в Раді ЄС

Наразі Будапешт продовжує блокувати рішення щодо виділення військової допомоги в рамках Європейського фонду миру, а також заснування Фонду допомоги України. Високопосадовець ЄС сподівається, що досягти консенсусу вдасться ще під час бельгійського головування в Раді ЄС, до кінця місяця.

Я знаю, що бельгійське головування дуже наполегливо працює над тим, щоб це сталося. Ми бачили в минулому, що врешті-решт нам вдається дійти згоди,

– сказав високопоставлений дипломат "офф рекорд".

Співрозмовник вважає, що президентство Угорщини в Раді ЄС може стати успішним через те, що це лише підживить "почуття національної гордості". За словами джерела, Угорщина може бути зацікавлена в тому, аби їхнє головування не створювало хаос.

"Ви не можете досягти успіху, якщо ви деструктивний та робите хаос. Я думаю, що під час головування Угорщини ми також будемо рухатися у важливих питаннях, можливо, не з усіх, але я думаю, що тенденції будуть продовжуватися", – розповів високопоставлений дипломат ЄС.

Високопосадовець не виключив, що країни ЄС матимуть додатковий план дій, якщо зрештою головування Угорщини не буде таким успішним.

Нагадаємо, що Угорщина очолюватиме Раду Європейського Союзу з 1 липня. Представники країни зазначили, що Україна "не буде пріорітетом" для них. Серед основних завдань Угорщина виділила розвиток конкурентоспроможності Європейського Союзу, економічних відносин з третіми країнами та полегшення адміністративного тягаря,