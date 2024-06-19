Про це заявив постійний представник Угорщини при ЄС Балінт Одор під час брифінгу в Брюсселі. Він додав, що Будапешт прагне "збалансувати" процеси розширення Європейського Союзу.

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Україна не буде пріоритетом під час головування Угорщини в ЄС

Одор пояснив, що 25 червня призначені перші міжурядові конференції Євросоюзу з Україною та Молдовою. Ці зустрічі стануть офіційним початком переговорів про вступ двох країн до ЄС, а також повинні бути ухваленні переговорні рамки. Після цього продовжиться процес скринінгу, однак істотних змін у цьому напрямку не очікується.

Україна ж для Угорщини не буде пріоритетом. Одор нічого не говорив про підтримку України. Водночас він заявив, що пріоритетами Угорщини під час головування є:

конкурентоспроможність Європейського Союзу,

економічні відносини з третіми країнами,

полегшення адміністративного тягаря,

оборонна політика,

співпраця у сфері закупівель озброєнь.

Що стосується євроінтеграційних пріоритетів, то Будапешт націлений на прискорення вступу Західних Балкан до ЄС. Зокрема, Угорщина планує провести якомога більше переговорів із країнами-кандидатками з цього регіону, а також провести саміт ЄС – Західні Балкани.

Ми хочемо скористатися імпульсом, ми бачимо, що можемо прискорити процес вступу країн Західних Балкан. Ми занадто довго чекали,

– заявив постпред Угорщини.

Одор також повідомив, що Угорщина обрала слоганом головування в Раді ЄС фразу "Повернемо Європі колишню велич" або "Зробимо Європу знову великою". Цікаво, що цей вираз нагадує слоган передвиборчої кампанії експрезидента США Дональда Трампа. У 2016 році Трамп балотувався під слоганом "Make America great again" ("Зробимо Америку знову великою"). Ба більше, у той період Орбан відкрито підтримував Трампа, а у березні 2024 року назвав його "президентом миру".