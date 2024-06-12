Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що НАТО планують створити окремий бюджет для фінансування, на який ніяк не зможе вплинути проросійський Орбан. Глава уряду Угорщини дав обіцянку, аби не мати політичних програшів.

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Навіщо Орбан дав обіцянку

За словами Давидюка, ті рішення, які Орбан не буде блокувати і так вже є затверджені НАТО. Альянс зараз планує створити окремий бюджет, який буде виконавчим. Орбан не буде його розподіляти, цим займеться генсек.

Тому в нього (Орбана – 24 Канал) запитувати вже не треба буде. Він грає наперед, "вистрілює", що "ось, дивіться, я не буду блокувати". Тому ця інформація в дипломатичних колах була ще 2 – 3 тижні тому, що хочуть обійти ці фінансові блокування і Фіцо, і Орбана,

– зазначив політолог.

Політично Орбан завжди буде робити те, що йому скаже Владімір Путін, а от щодо фінансів, то цю ситуацію обіграли активні великі члени НАТО, які справді хочуть допомогти Україні.

Його обіграли, тому він зараз намагається зберегти обличчя,

– підкреслив Давидюк.

Політолог пояснив, що якщо Дональд Трамп прийде до влади, він почне "грати в ізоляцію", буде казати, що йому нічого не цікаво і хай Європа розбирається зі своїми проблемами сама, а Україна взагалі не потрапляє в сферу його інтересів.

Саме тому всі країни, крім Словаччини та Угорщини, вирішили, що потрібно придумати нову формулу фінансування, де не потрібно буде кожного разу погодження на окремий пакет. Буде окремий бюджет НАТО, розподілом та виділенням фінансів з якого буде займатись генсек. Угорщина не може блокувати цей бюджет, бо там будуть гроші і на їхню оборону.

Це зараз умовна така стратегія, це швидше про філософію управління, але вона знайшла свої технічні рамки й дуже скоро може бути впроваджена,

– зауважив Давидюк.

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