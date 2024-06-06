Прем'єр Угорщини в новому інтерв'ю вкотре дав зрозуміти, що боїться нібито ескалації війни в Україні.

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Орбан знову заговорив про війну

Віктор Орбан переконаний, що громадяни Угорщини повинні триматися якомога далі від війни, а втягування в неї суперечило б угорським національним інтересам.

Українці вважають, що чим більше країн вони зможуть втягнути у війну проти росіян, тим більше шансів на перемогу, тому вони будуть втягувати у війну Європейський Союз або навіть весь світ. З українського національного погляду ескалація війни є логічною,

– сказав політик в інтерв'ю.

Угорський прем'єр додав, що на території Європи немає великого європейського ядерного арсеналу. Водночас є американський, що лякає європейців можливими ядерними ударами зі сторони Росії.

Якби колись сталася ядерна війна між Росією і Сполученими Штатами Америки, американці стріляли б тільки з Європи. А в ядерній війні одна сторона стрілятиме у відповідь туди, звідки стріляє інша. З цього випливає, що американці ніколи навіть не завдадуть удару у відповідь по росіянах з території США, а завжди будуть робити це з території Європи. Замість того, щоб поширювати ядерну зброю, Європа повинна прагнути до свого роззброєння,

– зробив власні висновки Орбан.

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