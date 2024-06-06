Премьер Венгрии в новом интервью в очередной раз дал понять, что боится якобы эскалации войны в Украине.
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Орбан снова заговорил о войне
Виктор Орбан убежден, что граждане Венгрии должны держаться подальше от войны, а втягивание в нее противоречило бы венгерским национальным интересам.
Украинцы считают, что чем больше стран они смогут втянуть в войну против россиян, тем больше шансов на победу, поэтому они будут втягивать в войну Европейский Союз или даже весь мир. С украинской национальной точки зрения эскалация войны является логичной,
– сказал политик в интервью.
Венгерский премьер добавил, что на территории Европы нет большого европейского ядерного арсенала. В то же время есть американский, что пугает европейцев возможными ядерными ударами со стороны России.
Если бы когда-то произошла ядерная война между Россией и Соединенными Штатами Америки, американцы стреляли бы только из Европы. А в ядерной войне одна сторона будет стрелять в ответ туда, откуда стреляет другая. Из этого следует, что американцы никогда даже не нанесут ответный удар по россиянам с территории США, а всегда будут делать это с территории Европы. Вместо того, чтобы распространять ядерное оружие, Европа должна стремиться к своему разоружению,
– сделал собственные выводы Орбан.
Заявления премьера Венгрии о войне: последние новости
- Виктор Орбан заявил, что якобы на фронте в Украине из всего Европейского Союза погибают только граждане его государства. Он добавил, что в этой российско-украинской войне активное участие принимает венгерское нацменьшинство с Запада Украины.
- В том же интервью Орбан заявил, что Трамп смог бы всего за день прекратить огонь. По его словам, тогда сразу начались бы переговоры. Добавим, что с Трампом Орбана связывает давняя дружба.
- На "марше мира" в Будапеште 1 июня Орбан назвал "пьяными" тех, кто думает, что можно победить Россию. В то же время он заявил, что Венгрия единственная страна, которая выступает за мир в Евросоюзе.