Премьер Венгрии в новом интервью в очередной раз дал понять, что боится якобы эскалации войны в Украине.

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Орбан снова заговорил о войне

Виктор Орбан убежден, что граждане Венгрии должны держаться подальше от войны, а втягивание в нее противоречило бы венгерским национальным интересам.

Украинцы считают, что чем больше стран они смогут втянуть в войну против россиян, тем больше шансов на победу, поэтому они будут втягивать в войну Европейский Союз или даже весь мир. С украинской национальной точки зрения эскалация войны является логичной,

– сказал политик в интервью.

Венгерский премьер добавил, что на территории Европы нет большого европейского ядерного арсенала. В то же время есть американский, что пугает европейцев возможными ядерными ударами со стороны России.

Если бы когда-то произошла ядерная война между Россией и Соединенными Штатами Америки, американцы стреляли бы только из Европы. А в ядерной войне одна сторона будет стрелять в ответ туда, откуда стреляет другая. Из этого следует, что американцы никогда даже не нанесут ответный удар по россиянам с территории США, а всегда будут делать это с территории Европы. Вместо того, чтобы распространять ядерное оружие, Европа должна стремиться к своему разоружению,

– сделал собственные выводы Орбан.

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