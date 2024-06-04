По словам Орбана, сразу после этого начались бы переговоры. В то же время венгерский лидер выступил против того, чтобы европейское оружие могло бить по территории России.
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Заявление Орбана
Если бы Трамп и Евросоюз захотели, война закончилась бы за 24 часа. Я думаю, если бы Трамп стал президентом, он за один день смог бы достичь прекращения огня в Украине, а затем начать переговоры,
– сказал премьер.
Орбан согласился с тем, что войну начала Россия, однако венгерский лидер не согласен со стратегией Евросоюза. По его словам, ЕС находится на распутье – или изолировать конфликт и найти дипломатический путь, или углубляться в войну.
В то же время Виктор Орбан указал, что если позволить Украине бить оружием, которое поставляет Италия, то это приведет к "сильной реакции России", а также соответствующий шаг включает риск вмешательства НАТО в войну.
Скандальные слова Орбана
- Выступая на мирной демонстрации в Будапеште 1 июня венгерский премьер-министр заявил, что считает "пьяными" тех "провоенных активистов", которые думают, что можно победить Россию. Он сказал, что якобы его правительство единственное выступает за мир и выразил убеждение, что в случае победы "левых", то лишь вопрос времени, когда Европу настигнет война.
- В то же время всего за неделю до этого Орбан заявлял, что Россия не имеет достаточно сил, чтобы победить НАТО. Однако венгерский лидер использовал этот тезис скорее как подкрепление своей позиции о том, что Европу якобы "пытаются втянуть в войну". По его словам, если бы россияне могли победить украинцев, то сделали бы это.