По словам Орбана, сразу после этого начались бы переговоры. В то же время венгерский лидер выступил против того, чтобы европейское оружие могло бить по территории России.

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Заявление Орбана

Если бы Трамп и Евросоюз захотели, война закончилась бы за 24 часа. Я думаю, если бы Трамп стал президентом, он за один день смог бы достичь прекращения огня в Украине, а затем начать переговоры,

– сказал премьер.

Орбан согласился с тем, что войну начала Россия, однако венгерский лидер не согласен со стратегией Евросоюза. По его словам, ЕС находится на распутье – или изолировать конфликт и найти дипломатический путь, или углубляться в войну.

В то же время Виктор Орбан указал, что если позволить Украине бить оружием, которое поставляет Италия, то это приведет к "сильной реакции России", а также соответствующий шаг включает риск вмешательства НАТО в войну.

Скандальные слова Орбана