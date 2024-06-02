Виктор Орбан продолжает поражать мир пророссийскими заявлениями. Также он манипулирует тем, что ЕС якобы хочет втянуть континент в войну, а об этом не шла речь, когда Венгрия вступала в блок.

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Новые заявления Орбана

Нам нужно выиграть европейские выборы, чтобы бюрократы в Брюсселе открыли нам ворота города и поспешно ушли. Мы являемся крупнейшим корпусом мира в Европе, крупнейшей миротворческой силой в Европе,

– такими словами он обратился к сторонникам своей партии "Фидес".

Таким образом венгерский премьер не скрывает, что видит себя троянским конем в ЕС. Выборы в Европарламент начнутся уже через неделю, поэтому Орбан был щедр на обещания.

Он объяснил, что сейчас в ЕС больше "ястребов", которые хотят воевать с Россией. А вот Венгрия – "голубь", и заинтересована в мире. Именно "сохранение мира" Орбан назвал целью своей избирательной кампании.

Также венгерский премьер прибегнул к традиционной риторике, мол, его оппонентов якобы финансирует Джордж Сорос. И обещал дружить с Трампом: когда "Фидес" победит на выборах, то создаст "коалицию мира", которую поддержит Трамп – "будущий" президент США. Кстати, с Трампом Орбана связывает давняя дружба.

Конечно же, "голуби" из "коалиции мира" принесут россиянам "переговоры" прямо в клювике. О необходимости говорить с Россией и договариваться с ней Орбан говорит регулярно.

Иногда речь премьера напоминала советскую песню, которую исполнял Иосиф Кобзон: "Солнечному миру – да-да-да, ядерному взрыву – нет-нет-нет". Орбан проникновенно говорил, что вот, Европа выделяет миллионы на войну, разворачивает ядерное оружие, призывает в иностранную армию своих сыновей и дочерей и отправляет военных на фронт в Украину. То есть он перечислил все, о чем в ЕС ведут дискуссии, сознательно умолчав, что часть из этих решений до сих пор не принята.

У поезда сторонников войны нет тормозов, а машинист сошел с ума. На европейских выборах мы делаем попытку остановить этот поезд. Вам надо нажать аварийный тормоз, чтобы могли сойти хотя бы те, кто не хочет втянуться в войну. Венгерское правительство знает, как это сделать,

– заверил премьер.

Может ли кто-то привести Орбана в чувство

В июле Венгрия начнет председательствовать в Совете ЕС. На Орбана имеют влияние премьер-министр Италии Джорджа Мелони и канцлер Германии Олаф Шольц, так что на премьера будет кому нажать.