Теперь венгерский политик в интервью общественной радиостанции Kossuth Radio сказал, что ЕС не "не тот", которым он был 20 лет назад.

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Что сказал Орбан о ЕС

Премьер-министр Венгрии заявил, что Будапешт присоединился к ЕС потому, что Европа означала мир и процветание. Сейчас страна находится в экономическом кризисе.

Европа, в которую мы вошли, за 20 лет создала несколько процентов мировой экономической мощи. Сейчас мы оттуда отскочили, наши конкуренты все нас опередили, мы не об этом говорили. И не было также речи о том, что европейские лидеры втянут континент в войну вместо мира. Первое, что стоит сказать, оценивая последние 20 лет, это: господа, это не то, о чем мы договорились. Мама, это не тот конь, которого я хотел,

– заявил Орбан.

Он также сказал, что война России против Украины является:

причиной экономических трудностей Будапешта,

основой того, что производство в стране стало ниже, а инфляция – выше.

"Что касается радиуса действия венгерской экономики, нам нужно его расширить, хотя Европа все равно будет оставаться в центре внимания. Поэтому мы строим отношения также с Китаем и Африкой", – заверил политик.

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