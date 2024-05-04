Теперь венгерский политик в интервью общественной радиостанции Kossuth Radio сказал, что ЕС не "не тот", которым он был 20 лет назад.
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Что сказал Орбан о ЕС
Премьер-министр Венгрии заявил, что Будапешт присоединился к ЕС потому, что Европа означала мир и процветание. Сейчас страна находится в экономическом кризисе.
Европа, в которую мы вошли, за 20 лет создала несколько процентов мировой экономической мощи. Сейчас мы оттуда отскочили, наши конкуренты все нас опередили, мы не об этом говорили. И не было также речи о том, что европейские лидеры втянут континент в войну вместо мира. Первое, что стоит сказать, оценивая последние 20 лет, это: господа, это не то, о чем мы договорились. Мама, это не тот конь, которого я хотел,
– заявил Орбан.
Он также сказал, что война России против Украины является:
- причиной экономических трудностей Будапешта,
- основой того, что производство в стране стало ниже, а инфляция – выше.
"Что касается радиуса действия венгерской экономики, нам нужно его расширить, хотя Европа все равно будет оставаться в центре внимания. Поэтому мы строим отношения также с Китаем и Африкой", – заверил политик.
Последние скандальные заявления Орбана
- Виктор Орбан на днях заявил, что Запад "в шаге от того, чтобы ввести войска в Украину". По словам венгерского премьера, они не допустят, чтобы Будапешт втянули в возможное введение западных войск в Украину. Политик сказал, что якобы это водоворот войны, который может затянуть Европу в глубину. Мол, Брюссель "играет с огнем".
- Перед этим премьер-министр Венгрии сказал, что якобы Украина является буферной зоной. Он сказал, что якобы Киев находится под протекторатом Запада, поскольку без денег и оружия со стороны ЕС и США "как государство прекратит свое существование".
- В марте Орбан в очередной раз подтвердил свою пророссийскую позицию, поздравив Путина по случаю его очередной "победы" на президентских "выборах" в России. Венгерский политик написал письмо с поздравлением.