Тепер угорський політик в інтерв'ю громадській радіостанції Kossuth Radio сказав, що ЄС не "не той", яким він був 20 років тому.
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Що сказав Орбан про ЄС
Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що Будапешт приєднався до ЄС тому, що Європа означала мир і процвітання. Зараз країна перебуває в економічній кризі.
Європа, до якої ми увійшли, за 20 років створила декілька відсотків світової економічної потужності. Зараз ми звідти відскочили, наші конкуренти всі нас випередили, ми не про це говорили. І не було також мови про те, що європейські лідери втягнуть континент у війну замість миру. Перше, що варто сказати, оцінюючи останні 20 років, це: панове, це не те, про що ми домовилися. Мамо, це не той кінь, якого я хотів,
– заявив Орбан.
Він також сказав, що війна Росії проти України є:
- причиною економічних труднощів Будапешта,
- основою того, що виробництво в країні стало нижчим, а інфляція – вищою.
"Що стосується радіуса дії угорської економіки, нам потрібно його розширити, хоча Європа все одно залишатиметься в центрі уваги. Тому ми будуємо відносини також з Китаєм і Африкою", – запевнив політик.
Останні скандальні заяви Орбана
- Віктор Орбан днями заявив, що Захід "за крок від того, щоб ввести війська в Україну". За словами угорського прем'єра, вони не допустять, щоб Будапешт втягнули в можливе введення західних військ в Україну. Політик сказав, що нібито це вир війни, який може затягнути Європу в глибину. Мовляв, Брюссель "грається з вогнем".
- Перед цим прем'єр-міністр Угорщини сказав, що нібито Україна є буферною зоною. Він сказав, що буцімто Київ перебуває під протекторатом Заходу, оскільки без грошей і зброї з боку ЄС і США "як держава припинить своє існування".
- У березні Орбан вкотре підтвердив свою проросійську позицію, привітавши Путіна з нагоди його чергової "перемоги" на президентських "виборах" у Росії. Угорський політик написав листа з привітанням.