Тепер угорський політик в інтерв'ю громадській радіостанції Kossuth Radio сказав, що ЄС не "не той", яким він був 20 років тому.

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Що сказав Орбан про ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що Будапешт приєднався до ЄС тому, що Європа означала мир і процвітання. Зараз країна перебуває в економічній кризі.

Європа, до якої ми увійшли, за 20 років створила декілька відсотків світової економічної потужності. Зараз ми звідти відскочили, наші конкуренти всі нас випередили, ми не про це говорили. І не було також мови про те, що європейські лідери втягнуть континент у війну замість миру. Перше, що варто сказати, оцінюючи останні 20 років, це: панове, це не те, про що ми домовилися. Мамо, це не той кінь, якого я хотів,

– заявив Орбан.

Він також сказав, що війна Росії проти України є:

причиною економічних труднощів Будапешта,

основою того, що виробництво в країні стало нижчим, а інфляція – вищою.

"Що стосується радіуса дії угорської економіки, нам потрібно його розширити, хоча Європа все одно залишатиметься в центрі уваги. Тому ми будуємо відносини також з Китаєм і Африкою", – запевнив політик.

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