Це здається дуже нелогічним, що Орбан критикує владу Євросоюзу, перебуваючи в Євросоюзі. Але тільки на перший погляд. Орбан та інші праві почуваються напрочуд комфортно у зручній бульбашці європейської політики, далеко від війни та справжніх проблем. Особливого комфорту та розслабленого вайбу йому додають кремлівські гроші.

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Що заявив Орбан про Україну

Мовляв, наша держава зараз перебуває під протекторатом Заходу, оскільки без грошей і зброї з боку ЄС і США Україна "як держава припинить своє існування".

Повторюючи одне з улюблених виправдань Путіна для повномасштабного вторгнення в Україну, Орбан заявив, що конфлікт стосується потенційного членства Києва в НАТО і що російський лідер ніколи не поступиться в цьому питанні.

Вони завжди будуть робити все можливе, щоб мати щось між російським кордоном і кордоном країн НАТО. Буферна зона повинна існувати,

– сказав Орбан.

Привіт Орвелу

Усе це пролунало на Конференції національного консерватизму в Брюсселі. Також угорський прем'єр розкритикував Захід за те, що той підтримує Україну, і назвав боротьбу нашої держави проти окупантів "не війною угорців".

"Те, що роблять європейці, погано, це не націлене на припинення вогню, і ми серйозно не стикаємося з усіма наслідками підтримки країни, яка перебуває у війні, в якій неможливо перемогти", – сказав він.

Орбан пояснив: підтримує Росію, бо не хоче відмовлятися від давніх економічних відносин Будапешта з Москвою. А от європейське керівництво слід змінити, бо воно тисне так, як тиснув Радянський союз на Угорщину в 1980-ті.

Важливо! Прем'єр-міністр Угорщини вже говорив і про буферну зону, і про те, що Росію нібито не можна перемогти, і про те, що Брюссель поводиться як радянська влада. Він не зупиняється перед гострою критикою з боку України та всередині самого ЄС, бо має завдання ретранслювати думку Кремля. Але Орбан не хоче визнавати, що Україна зараз виграє час для Європи. Коли війна дійде до країн НАТО, вони вже не зможуть прикриватися облудними фразами.