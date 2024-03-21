Після оголошення так званих офіційних "результатів виборів" у Росії Орбан вирішив надіслати лист, у якому привітав Путіна з "переобранням" на посаду президента Росії. У листі Віктор Орбан пояснив: він радий, що співпраця між Угорщиною та Росією ґрунтується на взаємній повазі.

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Як пояснив зміст вітального листа речник Орбана Берталан Хаваші, політик запевнив Путіна, що Угорщина готова розширювати співпрацю з Росією в галузях, не обмежених міжнародним правом.

Угорщина на боці миру; ми переконані, що продовження діалогу є фундаментальною умовою для якнайшвидшого встановлення миру,

– йдеться в листі Орбана.

За словами угорського прем'єра, ця співпраця дозволяє обговорювати важливі питання навіть у нинішній, "дуже складній геополітичній ситуації".

Не Орбаном єдиним: хто ще привітав Путіна