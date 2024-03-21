После объявления так называемых официальных "результатов выборов" в России Орбан решил отправить письмо, в котором поздравил Путина с "переизбранием" на пост президента России. В письме Виктор Орбан объяснил: он рад, что сотрудничество между Венгрией и Россией основывается на взаимном уважении.
Читайте также Пророссийское трио в Европе? Чем грозят выборы в Хорватии и что это означает для Украины
Как пояснил содержание поздравительного письма представитель Орбана Берталан Хаваши, политик заверил Путина, что Венгрия готова расширять сотрудничество с Россией в областях, не ограниченных международным правом.
Венгрия на стороне мира; мы убеждены, что продолжение диалога является фундаментальным условием для скорейшего установления мира,
– говорится в письме Орбана.
По словам венгерского премьера, это сотрудничество позволяет обсуждать важные вопросы даже в нынешней, "очень сложной геополитической ситуации".
Не Орбаном единым: кто еще поздравил Путина
- Лидеры Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана поздравили Владимира Путина с "успешным переизбранием" на пост президента России. Это произошло после объявления результатов президентских "выборов" в России.
- Не обошел стороной поздравления Путина его приспешник и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Также поздравил российского президента и глава Китая Си Цзиньпин и диктатор КНДР Ким Чен Ын.
- К "поздравлениям" Путина присоединился и лидер Никарагуа Даниэль Ортега. Он назвал российского президента "дорогим товарищем, братом и переизбранным президентом", а также добавил, что расценивает его победу на выборах "как вклад в необходимую стабильность для человечества".
- В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина внимательно следит за теми государствами, которые поздравили Путина с "победой" на выборах. Он также отметил, что у украинской власти есть понимание, кто из стран какими интересами во время поздравления Путина.