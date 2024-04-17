Это кажется очень нелогичным, что Орбан критикует власти Евросоюза, находясь в Евросоюзе. Но только на первый взгляд. Орбан и другие правые чувствуют себя удивительно комфортно в удобном пузыре европейской политики, вдали от войны и настоящих проблем. Особый комфорт и расслабленный вайб ему добавляют кремлевские деньги.

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Что заявил Орбан об Украине

Мол, наше государство сейчас находится под протекторатом Запада, поскольку без денег и оружия со стороны ЕС и США Украина "как государство прекратит свое существование".

Повторяя одно из любимых оправданий Путина для полномасштабного вторжения в Украину, Орбан заявил, что конфликт касается потенциального членства Киева в НАТО и что российский лидер никогда не уступит в этом вопросе.

Они всегда будут делать все возможное, чтобы иметь что-то между российской границей и границей стран НАТО. Буферная зона должна существовать,

– сказал Орбан.

Привет Оруэллу

Все это прозвучало на Конференции национального консерватизма в Брюсселе. Также венгерский премьер раскритиковал Запад за то, что тот поддерживает Украину, и назвал борьбу нашего государства против оккупантов "не войной венгров".

"То, что делают европейцы, плохо, это не нацелено на прекращение огня, и мы серьезно не сталкиваемся со всеми последствиями поддержки страны, которая находится в войне, в которой невозможно победить", – сказал он.

Орбан объяснил: поддерживает Россию, потому что не хочет отказываться от давних экономических отношений Будапешта с Москвой. А вот европейское руководство следует изменить, потому что оно давит так, как давил Советский союз на Венгрию в 1980-е.

Важно! Премьер-министр Венгрии уже говорил и о буферной зоне, и о том, что Россию якобы нельзя победить, и о том, что Брюссель ведет себя как советская власть. Он не останавливается перед острой критикой со стороны Украины и внутри самого ЕС, потому что имеет задачу ретранслировать мнение Кремля. Но Орбан не хочет признавать, что Украина сейчас выигрывает время для Европы. Когда война дойдет до стран НАТО, они уже не смогут прикрываться лживыми фразами.