В то же время Орбан в очередной раз отметил, что не допустит того, чтобы Будапешт был втянут в возможное введение западных войск в Украину.

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Орбан сказал, что Запад якобы в шаге, чтобы отправить войска

На своей фейсбук-странице Виктор Орбан пожаловался на то, что в европейской политике якобы господствуют военные настроения. По словам главы венгерского правительства, европейские лидеры уже "погрузились в войну и воспринимают ее и ведут ее как свою собственную войну".

Сначала это были просто шлемы. Тогда санкции, но конечно не на энергоносители. Потом пришла доставка оружия. Сначала пушки, потом танки, потом самолеты. Потом финансовая помощь. Деньги, деньги, оружие, но ситуация не улучшается, а даже ухудшается. Мы в шаге от того, чтобы Запад ввел войска в Украину. Это водоворот войны, который может затянуть Европу в глубину. Брюссель играет с огнем,

– жалуется Орбан.

Он также отметил, что мировые войны "никогда не называют мировыми войнами в начале", а только в конце. Однако он написал, что венгры знают, что такое война и этого достаточно.

"Я убежден, что мы должны держаться в стороне от этой войны. Это не наша война. Мы не хотим войны и не хотим, чтобы Венгрия снова стала игрушкой великих держав. Поэтому мы должны выступать за мир – дома, в Брюсселе, Вашингтоне, ООН и НАТО", – пишет глава венгерского правительства.

Стоит отметить, что в этой короткой заметке слово "война" появляется всего 17 раз, причем "мировая война" упоминается трижды.

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