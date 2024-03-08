Кроме того, Макрон с лидерами партий Франции определил линию поддержки Украины в противостоянии России. Французский глава в очередной раз подтвердил приверженность действиям нашего государства.
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Макрон очертил сценарий, при котором может ввести войска
В недавнем заявлении лидер коммунистов Фабьен Руссель сообщил, что президент Франции Макрон обсуждал потенциальный сценарий, который предусматривает продвижение военного фронта в направлении Одессы или Киева в Украине.
Руссель заявил, что Макрон подкрепил свои заявления картой и предположил, что такой сценарий может привести к интервенции Франции в Украину, чтобы помочь нашим военным выгнать россиян из региона.
Стоит отметить, что лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Жордана Барделла утверждала, что президент Макрон подтвердил непоколебимую поддержку Франции Украине "без ограничений" или "красных линий".
В то же время другие присутствующие во время этой встречи на условиях анонимности рассказали, что президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл потенциальные риски отхода Украины от линии фронта, что может привести к дальнейшему продвижению российских войск. Как сообщается, Макрон использовал карты, чтобы проиллюстрировать свои тезисы во время встречи.
Макрон говорил о возможности ввода войск в Украину
- Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции 25 февраля сделал громкое заявление. Французский глава обсудил возможность развертывания войск НАТО в Украине во время конференции в поддержку страны.
- Впоследствии премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что в НАТО проходят дискуссии относительно потенциального присутствия войск Альянса на территории Украины. Фицо заявил, что некоторые страны-члены Альянса рассматривают такую возможность после заключения двустороннего соглашения между ними и Украиной.
- Премьер-министр Франции Габриэль Атталь 28 февраля объявил, что Франция рассматривает возможность отправки солдат в Украину. Атталь уточнил, что это решение не предусматривает непосредственного участия французских военных в боевых действиях на фронте.
- В конце концов Эммануэль Макрон обратился к партнерам Украины и заявил, что сейчас союзникам пора активизироваться. Он отметил, что по состоянию на сейчас не время "быть трусами".