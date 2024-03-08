Кроме того, Макрон с лидерами партий Франции определил линию поддержки Украины в противостоянии России. Французский глава в очередной раз подтвердил приверженность действиям нашего государства.

Интересно Макрон хочет повоевать? Как должна действовать Украина, чтобы это желание реализовалось

Макрон очертил сценарий, при котором может ввести войска

В недавнем заявлении лидер коммунистов Фабьен Руссель сообщил, что президент Франции Макрон обсуждал потенциальный сценарий, который предусматривает продвижение военного фронта в направлении Одессы или Киева в Украине.

Руссель заявил, что Макрон подкрепил свои заявления картой и предположил, что такой сценарий может привести к интервенции Франции в Украину, чтобы помочь нашим военным выгнать россиян из региона.

Стоит отметить, что лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Жордана Барделла утверждала, что президент Макрон подтвердил непоколебимую поддержку Франции Украине "без ограничений" или "красных линий".

В то же время другие присутствующие во время этой встречи на условиях анонимности рассказали, что президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл потенциальные риски отхода Украины от линии фронта, что может привести к дальнейшему продвижению российских войск. Как сообщается, Макрон использовал карты, чтобы проиллюстрировать свои тезисы во время встречи.

Макрон говорил о возможности ввода войск в Украину