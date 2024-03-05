Российский публицист из США Андрей Пионтковский заявил, что центральная идея французской политической элиты всегда работала в пользу России. Однако сейчас она начала работать в пользу Украины.
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Европе не время быть трусами
Французский лидер во вторник, 5 марта, заявил, что сейчас союзникам Украины пора активизироваться.
Мы, безусловно, приближаемся к моменту, когда в нашей Европе будет уместно не быть трусом,
– подчеркнул Макрон.
Вспоминая о вторжении России в Украину, он сказал, что Франция и Чехия "прекрасно понимают, что война снова продолжается на нашей земле (в Европе – 24 Канал)".
По его словам, некоторые государства, которые стали безудержными, с каждым днем усиливают угрозу нападения.
Глава Франции добавил, что Европе придется "отвечать истории и мужеству, которого она требует". Однако никаких деталей относительно этого заявления указано не было.
Макрон заявил о возможном вводе войск НАТО в Украину: главное
- Французский лидер Эммануэль Макрон 25 февраля дал пресс-конференцию по итогам конференции в поддержку Украины. В частности, в ходе разговора он допустил возможность введения войск НАТО в Украину.
- Позже присутствие такой дискуссии в НАТО подтвердил и словацкий премьер Роберт Фицо. По его словам, отдельные страны-члены допускают возможность присутствия войск Альянса на территории после заключения двустороннего соглашения между ними и Украиной.
- В частности, по словам представителя Елисейского дворца, французский лидер своими заявлениями о возможности размещения войск НАТО в Украине сигнализировал Владимиру Путину о решимости и желании Франции не допустить любой победы России.
- В то же время французский премьер Габриэль Атталь 28 февраля заявил, что страна может отправить своих солдат в Украину. Он отметил, что речь не идет о непосредственном участии французских военных на фронте.
- Впрочем, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что нет никаких планов по размещению войск НАТО на территории Украины. Он отметил поддержку, которую оказывают союзники Украине с 2014 года, и после полномасштабного вторжения они активизировались в этом вопросе.