Російський публіцист з США Андрій Піонтковський заявив, що центральна ідея французької політичної еліти завжди працювала на користь Росії. Однак зараз вона почала працювати на користь України.
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Європі не час бути боягузами
Французький лідер у вівторок, 5 березня, заявив, що наразі союзникам України настав час активізуватися.
Ми, безумовно, наближаємося до моменту, коли в нашій Європі буде доречно не бути боягузом,
– наголосив Макрон.
Згадуючи про вторгнення Росії в Україну, він сказав, що Франція і Чехія "чудово розуміють, що війна знову триває на нашій землі (у Європі – 24 Канал)".
За його словами, деякі держави, які стали нестримними, з кожним днем посилюють загрозу нападу.
Очільник Франції додав, що Європі доведеться "відповідати історії та мужності, якої вона вимагає". Однак жодних деталей стосовно цієї заяви вказано не було.
Макрон заявив про можливе введення військ НАТО в Україну: головне
- Французький лідер Еммануель Макрон 25 лютого дав пресконференцію за підсумками конференції на підтримку України. Зокрема, у ході розмови він допустив можливість введення військ НАТО в Україну.
- Пізніше присутність такої дискусії у НАТО підтвердив і словацький прем'єр Роберт Фіцо. За його словами, окремі країни-члени допускають можливість присутності військ Альянсу на території після укладення двосторонньої угоди між ними та Україною.
- Зокрема, за словами представника Єлисейського палацу, французький лідер своїми заявами про можливість розміщення військ НАТО в Україні сигналізував Владіміру Путіну про рішучість та бажання Франції не допустити будь-якої перемоги Росії.
- Водночас французький прем'єр Габріель Атталь 28 лютого заявив, що країна може відправити своїх солдатів до України. Він зазначив, що мова не йде про безпосередню участь французьких військових на фронті.
- Втім, генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що немає жодних планів щодо розміщення військ НАТО на території України. Він наголосив на підтримці, яку надають союзники Україні від 2014 року, і після повномасштабного вторгнення вони активізувалися в цьому питанні.