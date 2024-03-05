На наших глазах пророссийская позиция Франции эволюционирует в проукраинскую. Российский публицист из США Андрей Пионтковский сказал 24 Каналу, что провоцирует изменение настроений французской политической элиты.

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"Легко было троллить американцев и отделяться от них, когда Франция была четко защищена гарантиями США, а сейчас перспектива появления в Овальном кабинете Дональда Трампа – реальная угроза выхода Соединенных Штатов из НАТО. Поэтому вся Европа, не только Макрон, задумались о своей безопасности. Ген "величества Франции" здесь сработал в нашу пользу", – подчеркнул российский публицист из США.

Комплекс Франции

Центральная идея французской политической элиты всегда работала в пользу России. Однако сейчас она начала работать в пользу Украины.

Апогеем был приезд в Киев летом 2022 года европейских лидеров, в частности президента Франции Эммануэля Макрона, с "планом мира", который на самом деле был похож на план о капитуляции Украины.

В Киеве с ними разобрались. Показали последствия военных преступлений россиян в Буче, Ирпене и других городах. После этого Макрон даже не вылез на пресс-конференции со своим "планом". Эта попытка капитуляции Украины была отвергнута,

– отметил Пионтковский.

По его словам, после Второй мировой войны Франция потеряла роль мировой державы, что сформировало ряд комплексов. Главный лозунг главы французского временного правительства после освобождения в 1944 году Шарля де Голля – "Величество Франции".

Вся безопасность страны зависела от американской поддержки и нависала угроза агрессии Советского Союза. Тогда Голль решил дистанцироваться от США и налаживать "особые" отношения с СССР, в которых Франция всегда искала оправдание своему суверенитету и независимости.

В то же время Москва всегда цинично использовала эти комплексы и подыгрывала им. Подобное продолжалось и с Россией. Например, Минские соглашения были совместным "творением" Германии и Франции. Сейчас они оправдываются, мол, намеренно заключили соглашение, что дать Украине возможность "продержаться". Хотя на самом деле оказывали огромное давление на Украину,

– сказал российский публицист из США.

Он вспомнил, как в 2016 году канцлер Германии Ангела Меркель приезжала в Киев и призвала Верховную Раду менять Конституцию, подстраивая ее под Минские договоренности. Однако сейчас ситуация другая.

Справка. Минские договоренности – это три совместных документа участников урегулирования ситуации на Донбассе в Нормандском формате.

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