Итак, французский лидер сделал очередное заявление. В нем он решил уточнить сказанное им ранее. Эммануэль Макрон в интервью заявил, что развертывание французских сил в ближайшем будущем не планируется.

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Макрон уточнил заявление о военных НАТО в Украине

Президент Франции, общаясь с журналистами, отметил, что об отправке войск он говорил во время встречи в Париже, в которой принимали участие представители более двадцати государств. И то он заметил, что "ничто нельзя исключать".

Это не означает, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск в Украину в ближайшем будущем, но это означает, что мы начинаем дискуссию и думаем обо всем, что можно сделать, чтобы поддержать Украину, особенно на украинской территории,

– добавил он.

В то же время французский лидер отметил, что участники этой встречи пришли к согласию в пяти сферах. В них они стремились бы сделать больше. Речь идет о:

киберзащите;

совместном производстве военной техники в Украине;

безопасность стран, которым непосредственно угрожает российское наступление в Украине, в частности говорится о Молдове;

возможность поддержать наше государство также на границе с Беларусью;

а также проведение операций по разминированию.

Кроме того, я всегда четко определял наши рамки: мы не воюем против русского народа и отказываемся вступать в логику эскалации,

– подчеркнул Эммануэль Макрон.

Заявление Макрона и то, как это возмутило мировых лидеров