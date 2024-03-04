Отже, французький лідер зробив чергову заяву. У ній він вирішив уточнити сказане ним раніше. Еммануель Макрон в інтерв'ю заявив, що розгортання французьких сил у найближчому майбутньому не планується.
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Макрон уточнив заяву про військових НАТО в Україні
Президент Франції, спілкуючись з журналістами, наголосив, що про відправку військ він говорив під час зустрічі у Парижі, в якій брали участь представники понад двадцяти держав. І то він зауважив, що "ніщо не можна виключати".
Це не означає, що ми розглядаємо можливість відправки французьких військ в Україну в найближчому майбутньому, але це означає, що ми розпочинаємо дискусію і думаємо про все, що можна зробити, щоб підтримати Україну, особливо на українській території,
– додав він.
Водночас французький лідер зауважив, що учасники цієї зустрічі дійшли згоди у п'ятьох сферах. У них вони прагнули б зробити більше. Мовиться про:
- кіберзахист;
- спільне виробництво військової техніки в Україні;
- безпека країн, яким безпосередньо загрожує російський наступ в Україні, зокрема мовиться про Молдову;
- можливість підтримати нашу державу також на кордоні з Білоруссю;
- а також проведення операцій з розмінування.
Крім того, я завжди чітко визначав наші рамки: ми не воюємо проти російського народу і відмовляємося вступати в логіку ескалації,
– наголосив Еммануель Макрон.
Заява Макрона та те, як це збурило світових лідерів
- Звернімо увагу, що резонансну заяву Еммануель Макрон зробив минулого тижні. Він зазначив, що "не можна виключати" ймовірного перекидання до України західних військ. Свої слова пізніше він підтвердив і заявив, що ретельно продумав їх.
- Заява президента Франції викликала хвилю обурення. Негативно відреагували уряди країн-союзниць. Їхні лідери наголошували, що свої війська відправляти не будуть.
- Виключили відправку до України своїх військ більшість країн НАТО. Зокрема мовиться про Німеччину, Велику Британію та США. Разом з тим міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив подяку за дебати, ініційовані Еммануелем Макроном.
- Не дивно, що гнівно на слова Макрона відреагувала Москва. Вона попередила, що розгортання військ НАТО в Україні стане причиною конфлікту між Росією та Альянсом.