Соответствующее мнение озвучил спикер Сейма Польши Шимон Головня в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Он считает, что к размещению своих войск в Украине НАТО не готово.

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Украине нужны не солдаты НАТО

По его мнению, размещение войск НАТО в Украине значительно сложнее, чем предполагают некоторые люди в Европе.

Не хочу быть нечестным, поэтому скажу, что это будет проблемой для многих стран НАТО. Я знаю, что сказал президент Макрон и какова его идея в целом, но не думаю, что НАТО готово к такому участию в этой войне,

– отметил он.

Спикер Сейма считает, что в такой операции участие отдельных стран НАТО может быть проблематичным. Он отметил, что если солдаты Альянса или просто отдельной страны-члена НАТО попадут под атаку или погибнут в Украине, то это нужно будет рассматривать как атаку на военный блок.

Мы должны будем предоставить коллективный ответ. НАТО – это как братство, один за всех и все за одного. Поэтому мы дискутируем по этому поводу,

– отметил он.

По мнению Главного, от Запада нашему государству необходимы не люди, а технологии. Он отметил, что каждый раз, как Украина получает технологическое преимущество над врагом, наше государство выигрывает, и это самое главное.

Вам нужно новое оружие, вам нужна информация с поля боя, вас нужно поддерживать многими способами. Но мы должны быть очень осторожными, если речь идет о физическом присутствии солдат НАТО, потому что это может ухудшить ситуацию. Я думаю, что это может ухудшить ситуацию,

– добавил польский спикер.

Польша не отправит свои войска

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Kresy. По его мнению, Варшава считает целесообразным предоставление нашим военным техники. Он подчеркнул, что отправка военных – не инициатива НАТО, а Франции.

Косиняк-Камыш не только отметил, что Польша лучше бы предоставила нам технику. Он также отметил, что треть наших военных обучает именно Варшава.

Мы не имеем ни таких планов, ни таких намерений. Мы говорим это прямо и ясно нашим союзникам. НАТО таких планов не имеет,

– отметил он.

Обратим внимание, что в Bloomberg накануне вышел материал. В нем отметили, что заявление Эммануэля Макрона натолкнулось на критику со стороны немецкого канцлера Олафа Шольца. В частности его возмутило то, что французский лидер решил высмеять помощь, предоставленную Берлином нашим военным.