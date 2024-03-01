Задало тон этому заявление Макрона. Он озвучил идею, которая предусматривает отправку в Украину военных НАТО. Категорически против этого выступает Шольц.

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Макрон ненароком, или нет, высмеял Шольца

В издании припомнили слова Эммануэля Макрона на парижском саммите лидеров. Президент Франции призвал нарастить помощь для нашего государства. В то же время его идея разместить войска Запада на территории Украины – то, что противоречит желанию офиса немецкого канцлера Шольца.

Более того, Макрон продемонстрировал к Шольцу свою неприязнь. Это он сделал, когда говорил о союзниках, которые Украине предлагали только "шлемы и спальные мешки". Этими словами он намекал на Германию в начале полномасштабного вторжения.

Французский чиновник, с которым общались журналисты издания, очертил отношение Макрона к Шольцу. Президент Франции, по его словам, видит немецкого канцлера, как лидера без смелости и амбиций, и что он не может мыслить долгосрочно. В Bloomberg добавляют, что между Макроном и Шольцом "отсутствует химия" с первого дня.

Ситуация напряженная из-за слов Макрона

То, что Макрон и Шольц не ладят признали также близкие помощники немецкого канцлера. Французского лидера в Берлине воспринимают как монархического деятеля. Мол, ему лучше удается выдавать грандиозные видения, а не воплощать их в жизнь.

В то же время в издании отметили, что между европейскими лидерами конфликт продолжается в сложные для Украины времена. Между тем представитель немецкого правительства рассказал Bloomberg, что разногласия не между Макроном и Шольцом. По его словам, они возникли между французским президентом и большей группой, которая его комментарии считала некорректными.

Несмотря на это, и несмотря на то, что Шольц и Макрон очень разные, они хорошо ладят и доверяют друг другу,

– подчеркнул представитель.

Интересно, что журналисты Bloomberg отправляли запрос в Елисейский дворец. Впрочем, на него не ответили.

Вернемся к заявлению Макрона. Он допустил, что в Украину могут ввести войска НАТО. Французский лидер также добавил, что многие из тех, кто сейчас говорит "никогда", ранее был против предоставления нашему государству самолетов, танков и ракет. Вместе с тем он признал, что Европа от событий часто отставала как не на полгода, то на целый год.