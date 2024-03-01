Задала тон цьому заява Макрона. Він озвучив ідею, яка передбачає відправлення до України військових НАТО. Категорично проти цього виступає Шольц.

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Макрон ненароком, або ні, висміяв Шольца

У виданні пригадали слова Еммануеля Макрона на паризькому саміті лідерів. Президент Франції закликав наростити допомогу для нашої держави. Водночас його ідея розмістити війська Заходу на території України – те, що суперечить бажанням офісу німецького канцлера Шольца.

Ба більше, Макрон продемонстрував до Шольца свою неприязнь. Це він зробив, коли говорив про союзників, котрі Україні пропонували лише "шоломи та спальні мішки". Цими словами він натякав на Німеччину на початку повномасштабного вторгнення.

Французький чиновник, з яким спілкувалися журналісти видання, окреслив ставлення Макрона до Шольца. Президент Франції, за його словами, бачить німецького канцлера, як лідера без сміливості й амбіцій, і що він не може мислити довгостроково. У Bloomberg додають, що між Макроном і Шольцом "відсутня хімія" з першого дня.

Ситуація напружена через слова Макрона

Те, що Макрон і Шольц не ладнають визнали також близькі помічники німецького канцлера. Французького лідера у Берліні сприймають як монархічного діяча. Мовляв, йому краще вдається видавати грандіозні бачення, а не втілювати їх у життя.

Водночас у виданні зауважили, що між європейськими лідерами конфлікт триває у складні для України часи. Тим часом речник німецького уряду розповів Bloomberg, що розбіжності не між Макроном і Шольцом. За його словами, вони виникли між французьким президентом і більшою групою, яка його коментарі вважала некоректними.

Попри це, і попри те, що Шольц і Макрон дуже різні, вони добре ладнають і довіряють один одному,

– наголосив речник.

Цікаво, що журналісти Bloomberg відправляли запит до Єлисейського палацу. Втім, на нього не відповіли.

Повернімося до заяви Макрона. Він допустив, що до України можуть ввести війська НАТО. Французький лідер також додав, що багато з тих, хто зараз каже "ніколи", раніше був проти надання нашій державі літаків, танків і ракет. Разом з тим він визнав, що Європа від подій часто відставала як не на пів року, то на цілий рік.