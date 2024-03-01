Важливо, що ця зустріч відбувається на тлі заяви Еммануеля Макрона про можливість введення військ НАТО в нашу державу. Він стверджував, що наразі консенсусу немає, однак у майбутньому не варто виключати таку можливість.

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Розмова з опозицією

Як пише французьке видання Politique, Еммануель Макрон 7 березня планує обговорити з усіма політичними силами Франції ситуацію в нашій країні. Ймовірно, Макрон хоче підняти тему можливості відправки військ в Україну.

Зазначається, що наступного дня після гучних заяв про можливість введення іноземних військ в Україні, Єлисейський палац ініціював дебати та голосування в парламенті щодо двосторонньої безпекової угоди, укладеної в лютому.

Видання стверджує, що президентська команда має намір зробити війну в Україні та ставлення до Росії центральною темою своєї передвиборної компанії.

До чого тут спецназ

Раніше LeMonde з посиланням на власні джерела писало, що Франція роздумує над тим, щоб дозволити своїм спецназівцям та іншим підрозділам перетинати кордон з Україною. Це стало б способом створити "стратегічну дилему" для Росії.

Видання зазначало, що французька присутність допомогла б захистити деякі території України, а також обмежити удари з боку окупантів.

Водночас як повідомило виданню українське джерело, всі союзні держави присутні в Україні. Це не бойові підрозділи, однак є представники всіх спецслужб.

Якщо є постачання зброї, там повинні бути люди, які фізично надають інформацію про те, як використовувати це обладнання. Україна також використовується як полігон для випробування нової техніки. Випробовуються безпілотники. Зрозуміло, на місцях працюють майстри такого роду,

– стверджувало джерело.