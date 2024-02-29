Прем'єр-міністр Франції назвав Росію прямою та безпосередньою загрозою для Франції на усіх рівнях. Він також додав, що ніхто з представників французької влади не може змиритися з перспективою перемоги Росії в Україні.
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У якому форматі можлива відправка військ союзників в Україну
Габріель Атталь, коментуючи виступ президента Франції у Сенаті, заявив, що країна має можливість відправити своїх військовослужбовців в Україну. Він також зазначив, що мова не йде про безпосередню участь французьких військових на фронті.
Коли ми говоримо про французьких солдатів, ми цілком можемо говорити про солдатів, які беруть участь у навчаннях, протиповітряній обороні або обороні певної кількості кордонів,
– заявив французький прем'єр.
Він також зазначив, що позиція Росії у відношенні до України та країн заходу стала більш жорстокою.
Відправка військ НАТО в Україну: що відомо
- Нещодавно президент Франції повідомив про можливість введення західних військ в Україну, зауваживши, що цей варіант поки не схвалений. Він вважає, що всі можливі варіанти підтримки повинні бути розглянуті для допомоги Україні в перемозі.
- У Європі не всі поділяють такі настрої, тому на фоні дискусії про можливість введення союзних військ в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц випустив відеозвернення. Він заявив, що НАТО не є і не буде воюючою стороною – і так буде надалі. Саме тому Німеччина не відправлятиме війська Бундесверу в Україну. Він додав, що німецькі солдати можуть бути в цьому впевнені.
- Кремль також не оминув це питання і речник Путіна Дмітрій Пєсков повідомив, що якщо таке станеться, то вже доведеться говорити про неминучість прямого зіткнення НАТО та Росії.