Нагадаємо, днями президент Франції Еммануель Макрон допустив можливість введення військ НАТО в Україну. Він зазначив, що наразі консенсусу щодо цього питання немає, однак у майбутньому не варто виключати цю можливість.

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Звернення Шольца до народу

Ввечері 28 лютого Олаф Шольц звернувся до німецького населення з коротким відеозверненням. Він заявив, що НАТО не є і не буде воюючою стороною – і так буде надалі. Саме тому Німеччина не відправлятиме війська Бундесверу в Україну. Він додав, що німецькі солдати можуть бути в цьому впевнені.

Ми не хочемо, щоб війна Росії проти України перетворилася на війну між Росією і НАТО. У цьому німецький уряд згоден з усіма нашими союзниками. Скажу прямо: як канцлер Німеччини, я не відправлятиму жодного солдата з наших збройних сил в Україну,

– заявив Шольц.

Водночас Німеччина хоче посилити підтримку України з боку партнерів і союзників. Шольц наголосив, що ЗСУ потрібні більше зброї і більше боєприпасів, особливо для протиповітряної оборони. Канцлер додав, що активно агітував партнерів протягом останніх тижнів – за його словами, багато хто це зрозумів.

НАТО в Україні