Напомним, на днях президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность введения войск НАТО в Украину. Он отметил, что пока консенсуса по этому вопросу нет, однако в будущем не стоит исключать эту возможность.
Смотрите также Призрак большой войны или пустые слова? Введут ли страны НАТО свои войска в Украину
Обращение Шольца к народу
Вечером 28 февраля Олаф Шольц обратился к немецкому населению с коротким видеообращением. Он заявил, что НАТО не является и не будет воюющей стороной – и так будет в дальнейшем. Именно поэтому Германия не будет отправлять войска Бундесвера в Украину. Он добавил, что немецкие солдаты могут быть в этом уверены.
Мы не хотим, чтобы война России против Украины превратилась в войну между Россией и НАТО. В этом немецкое правительство согласно со всеми нашими союзниками. Скажу прямо: как канцлер Германии, я не буду отправлять ни одного солдата из наших вооруженных сил в Украину,
– заявил Шольц.
В то же время Германия хочет усилить поддержку Украины со стороны партнеров и союзников. Шольц подчеркнул, что ВСУ нужны больше оружия и больше боеприпасов, особенно для противовоздушной обороны. Канцлер добавил, что активно агитировал партнеров в течение последних недель – по его словам, многие это поняли.
НАТО в Украине
- После заявления Макрона, дискуссию в НАТО подтвердил и словацкий премьер Роберт Фицо. По его словам, отдельные страны-члены допускают возможность присутствия войск Альянса на территории после заключения двустороннего соглашения между ними и Украиной.
- Глава правительства Швеции Ульф Кристеррсон, комментируя заявление Макрона, отметил, что на Западе нет консенсуса по этому вопросу. И мол, для Швеции это "совсем неактуально на данный момент".
- Также и ряд других стран высказалась по этому вопросу – большинство согласились на том, что это сейчас не актуально. В частности, свои войска в Украину не будет отправлять и Канада. В то же время позитив звучал со стороны Литвы – в МИД страны отметили, что судьба Европы решается на полях сражений в Украине. Министр иностранных дел Литвы заявил, что инициатива Макрона заслуживает внимания.