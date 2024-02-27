У Кремлі неабияк перелякалися від самих розмов про війська НАТО в Україні, тож традиційно вдалися до погроз. Про це повідомляють російські пропагандистські видання.

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Реакція Кремля на розмову про відправлення військ НАТО в Україну

Речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Москві відомо про те, що Європі обговорювалася тема відправлення іноземних військових до України.

Якщо це станеться, то доведеться говорити не про ймовірність, а про неминучість прямого зіткнення Росії та НАТО,

– заявив прессекретар Путіна.

Він додав, мовляв, обговорення на Заході можливості відправлення військ до України – "важливий та новий елемент".

Що передувало