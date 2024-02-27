У Кремлі неабияк перелякалися від самих розмов про війська НАТО в Україні, тож традиційно вдалися до погроз. Про це повідомляють російські пропагандистські видання.
Дивіться також Можливе відправлення військ в Україну: які країни повідомили свою позицію
Реакція Кремля на розмову про відправлення військ НАТО в Україну
Речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Москві відомо про те, що Європі обговорювалася тема відправлення іноземних військових до України.
Якщо це станеться, то доведеться говорити не про ймовірність, а про неминучість прямого зіткнення Росії та НАТО,
– заявив прессекретар Путіна.
Він додав, мовляв, обговорення на Заході можливості відправлення військ до України – "важливий та новий елемент".
Що передувало
- Під час спілкування з журналістами президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає можливості введення військ НАТО в Україну. Він пояснив, що такі розмови були, однак серед світових лідерів наразі немає єдиного консенсусу щодо цього.
- Генеральний секретар Єнс Столтенберг оперативно відреагував та заявив, що НАТО не планує розміщувати війська в Україні.
- Натомість президент Польщі Анджей Дуда підтвердив, що розмови про це були. За його словами, щодо цього питання точилися гострі баталії, однак серед союзників немає консенсусу.
- Прем'єр-міністр Словаччини також повідомив, що союзники обговорювали введення військ в Україну. Він додав, що військові його країни не надаватимуть допомогу, однак Словаччина поважатиме рішення країн, які погодяться ввести війська.
- Тим часом прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що "зараз це абсолютно не актуально". Він додав, кожна країна має право обговорювати свої власні рішення про розміщення військ за межами своїх кордонів, що не чинить прямого впливу на НАТО загалом. Також він підкреслив, що національні рішення окремої країни не впливають на НАТО загалом.