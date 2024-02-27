В Кремле изрядно перепугались от самих разговоров о войсках НАТО в Украине, поэтому традиционно прибегли к угрозам. Об этом сообщают российские пропагандистские издания.
Смотрите также Возможная отправка войск в Украину: какие страны сообщили свою позицию
Реакция Кремля на разговор об отправке войск НАТО в Украину
Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Москве известно о том, что Европе обсуждалась тема отправки иностранных военных в Украину.
Если это произойдет, то придется говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО,
– заявил пресс-секретарь Путина.
Он добавил, мол, обсуждение на Западе возможности отправки войск в Украину – "важный и новый элемент".
Что предшествовало
- Во время общения с журналистами президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности введения войск НАТО в Украину. Он пояснил, что такие разговоры были, однако среди мировых лидеров пока нет единого консенсуса по этому поводу.
- Генеральный секретарь Йенс Столтенберг оперативно отреагировал и заявил, что НАТО не планирует размещать войска в Украине.
- Зато президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что разговоры об этом были. По его словам, по этому вопросу шли острые баталии, однако среди союзников нет консенсуса.
- Премьер-министр Словакии также сообщил, что союзники обсуждали ввод войск в Украину. Он добавил, что военные его страны не будут оказывать помощь, однако Словакия будет уважать решение стран, которые согласятся ввести войска.
- Между тем премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что "сейчас это абсолютно не актуально". Он добавил, каждая страна имеет право обсуждать свои собственные решения о размещении войск за пределами своих границ, что не оказывает прямого влияния на НАТО в целом. Также он подчеркнул, что национальные решения отдельной страны не влияют на НАТО в целом.