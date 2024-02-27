Об этом он сказал после неформального саммита по поддержке Украины, который прошел в Париже. Дуда отметил, что в этом вопросе между партнерами нет согласия.

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Партнеры не имеют согласия о введении войск в Украину

Дуда отметил, что союзники Украины не имеют согласия в вопросе о том, чтобы ввести в Украину войска НАТО. Президент Польши заявил, что вокруг этого вопроса шли горячие дискуссии, однако консенсуса достичь не удалось.

Мнения здесь разнятся, но таких решений нет,

– сообщил Дуда.

Вместе с тем, президент Польши надеется, что в ближайшее время партнеры Украины смогут совместно подготовить "значительные поставки боеприпасов в Украину". Дуда отметил, что это сейчас очень важный вопрос и именно "то, в чем действительно нуждается" наша страна.

Макрон допускает отправку войск НАТО в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон во время общения с журналистами 26 февраля заявил, что не исключает возможности отправить войска НАТО в Украину. Сейчас этот вопрос союзники пока не согласовали. В то же время Макрон акцентировал на важности победы Украины для европейской безопасности и стабильности.

Я не буду снимать двусмысленность сегодняшних дебатов, называя имена. Я говорю, что этот вопрос был поднят как один из вариантов. Многие из тех, кто сейчас говорит "никогда", ранее выступали против предоставления Украине танков, самолетов, ракет. Мы должны признать, что часто отставали от событий на полгода или год,

– заявил Макрон.

Стоит отметить, что до этого во Франции не поднимали вопрос о возможном введении войск НАТО в Украину. В то же время премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заверил, что вопрос об отправке наземных войск не стоял на повестке дня во время встречи партнеров Украины.

К слову, советник президента Франции на днях заявил, что "никто на Западе не заинтересован в эскалации войны, но все методы, которыми возможно поддержать Украину сегодня, должны быть изучены". Кроме того, в СМИ и отчетах Института изучения войны все чаще говорят о возможной войне между странами НАТО и Россией. На фоне этого вопрос безопасности Европы и распространения российской агрессии был одним из главных на нынешней Мюнхенской конференции по безопасности.