Кроме того, Россия оказывает серьезное пропагандистское давление на Германию. Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал боец ВСУ и политолог Тарас Березовец, отметив, что это серьезное предупреждение Запада о том, что Россия готовит против них войну.

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О причинах кадровых изменений в ВСУ

Главком Александр Сырский получил от президента карт-бланш на любые кадровые перестановки. Он сам недавно заявлял о том, что их следует сделать, потому что после поездки на фронт увидел, что у отдельных командиров были определенные просчеты во владении ситуацией. Соответственно, это повлияло на текущую ситуацию, и, в частности, на нашу оборону. Как смена комбригов может повлиять на ситуацию на поле боя? В общей военной вертикали, какую роль играет командир бригады и на каком он месте?

Здесь я сразу должен отметить, что замена командиров военных соединений, прежде всего батальонов, бригад, полков и других соединений, является исключительной компетенцией Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Он способен и уполномочен принимать соответствующие кадры и решения. Это делал его предшественник, и это делает нынешний Главнокомандующий ВСУ, учитывая оперативную ситуацию и реакции командиров на нее.

Мы начинали эту войну с Вооруженными Силами, которые насчитывали около 250 тысяч личного состава. На сегодня общее количество военнослужащих в составе украинских Сил обороны достигает 1 миллиона. Это вместе со всеми, вместе с пограничной службой, вместе с Силами специальных операций, территориальной обороной и другими формированиями.

Но понятно, что такого количества командиров никакие украинские военные учебные заведения не могли подготовить в свое время. Хорошо, если человек имеет в лучшем случае базовое образование, закончил военную кафедру, но большая часть подобных офицеров не имели ни одного дня опыта службы в Вооруженных Силах Украины. Поэтому сейчас на должности комбатов и комбригов ставка прежде всего делается на кадровых офицеров.

Однако должен отметить, что уже немало среди командиров батальонов, не говоря о ротных, и даже командиров бригад есть такие офицеры, которые имели либо относительно ограниченный опыт службы, проходили срочную службу, либо закончили эту службу достаточно давно.

Прежде всего ставка делается на интеллект, на способность принимать решения. У нас очень много молодых комбригов, в звании не только полковников, но и бригадных генералов, которые достигают результатов, награжденных многими государственными наградами. Среди них есть Герои Украины. Немало таких боевых офицеров вместе с Главкомом Александром Сырским сейчас пришли в командование Генштаба и различных родов войск ВСУ.

Относительно командира бригады – он не планирует проведение операций, а лишь участвует в разработке на уровне ОСГВ, на уровне ОТГВ, которые в пределах ограниченной компетенции могут разрабатывать эти операции вместе с Генеральным штабом Украины. Все военные операции все равно планирует Генштаб.

Командиры бригад имеют очень ограниченное оперативное пространство. Их задача прежде всего заключается в том, чтобы выполнять соответствующие боевые распоряжения, которые формируются Генеральным штабом и спускаются через ОТГВ, ОСГВ.

Учитывая оперативную ситуацию, в отличие от нашего врага, наши командиры имеют право на принятие самостоятельных решений. Условно говоря, можно выполнять боевое распоряжение от "А до Я", а можно понимать, что оперативная ситуация изменилась, и нужно принимать самостоятельные решения для того, чтобы избежать потерь среди личного состава, техники своих подразделений.



Александр Сырский / ВСУ

То есть прежде всего Главком говорит о том, что мы должны ценить жизнь нашего личного состава. Там, где командиры не могут принимать решения с нужной скоростью, или эти решения не соответствуют оперативной обстановке, и такая ситуация складывается в течение определенного периода, ошибаются все. Можно ошибиться раз – два, но если подобные ошибки имеют системный характер – это требует кадровых изменений, в частности на уровне командиров бригад,

Поэтому у нас есть достаточно подготовленных офицеров уровня командиров батальонов, других военных формирований, которые получают повышение до звания командиров бригад. Я знаю немало таких офицеров, которые начинали войну в 2022 году на разных должностях и сейчас дослужились до уровня командиров бригад или даже выше. Это тот пример, когда война выдвигает на первый план инициативных, смелых командиров, способных принимать самостоятельные решения, способных быть ответственными и самое главное брать эту ответственность за себя.

В ВСУ разница между командиром и офицером заключается в том, что командир говорит: "Делай как я". А если этот человек не обладает соответствующими офицерскими и личными качествами, то просто говорит: "Делайте и все, а я буду наблюдать". То есть в этом есть разница.

О ситуации вокруг Авдеевки

Представитель Таврического направления Дмитрий Лиховий сказал, что ситуация на Авдеевском направлении несколько стабилизируется. По его словам, россияне уменьшили интенсивность своих штурмов и авиаударов, и это может быть связано с тем, что мы начали так активно сбивать российские истребители. Известно ли вам, что сейчас на Авдеевском направлении, и можно ли сказать, что оккупанты на самом деле немного уже выдохлись, или это все-таки временное затишье? Возможно, они сейчас проведут ротацию?

Подобные оценки могут давать только спикеры тех подразделений, которые находятся именно на этом направлении. Наше подразделение не находится там, поэтому я не уполномочен давать соответствующие оценки относительно конкретной ситуации по Авдеевке.

Единственное, что мы видим, – попытки противника неоднократно прорваться, выйти за пределы города, который в феврале оставили подразделения ВСУ. Противник пытается расширить этот плацдарм, что называется, на "плечах" наших подразделений. Точнее, пытался выйти за пределы этого населенного пункта, но был локализован в районе Авдеевки.

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Согласно официальным сводкам Генштаба, мы видим, что сейчас идут ожесточенные бои. Это не единственный театр военных действий на фронте, где сейчас происходит такая ситуация. Но Авдеевское направление, очевидно, одно из самых сложных.

Оккупанты совершенствуют авиабомбы

Мы уже неоднократно обсуждали, что оккупанты используют управляемые авиационные бомбы. Они сделали им "крылышки" для того, чтобы они смогли дальше лететь. Но Олег Синегубов сказал, что в Купянске они впервые ударили КАБами с кассетными зарядами. То есть они могут начинять их кассетными частями, которые потом могут делать еще большие разрушения?

Противник давно использует кассетные боеприпасы. Причем нарушая международные правила ведения войны, использует их против гражданского населения. Неоднократно мы видели, что они это использовали на правом берегу Днепра в Херсонской области. Неоднократно подвергались обстрелам населенные пункты Донецкой, Харьковской областей, Запорожской области.

Кроме того, противник активно использует запрещенные против гражданского населения термобарические заряды класса "Солнцепек" и подобные им.

Относительно их "новинок", усовершенствований. Так, они активно работают над тем, чтобы увеличивать собственный арсенал, усложнять, совершенствовать его. Основная часть этих КАБов падает не на военные объекты, а на инфраструктурные и гражданские объекты. В частности, массированным ударам подвергаются населенные пункты в Херсонской и Харьковской областях.

Почему россияне прут на Часов Яр

На Бахмутском направлении идут тяжелые бои. В частности, враг продолжает наступательные действия в Богдановке и Ивановском. Говорят, что для нас ситуация на самом деле не очень хорошо складывается, но очевидно, что россияне готовятся захватить Часов Яр. Можете ли вы объяснить, какое вообще стратегическое значение этого населенного пункта и что это им даст, если они действительно смогут продвинуться на этом направлении?

У нас нет населенных пунктов, которые не имеют значения. Что касается Часового Яра – это населенный пункт, который непосредственно граничит с оккупированным Бахмутом. Далее за ним расположена городская конгломерация из Константиновки, Дружковки, Славянска и Краматорска.

Захватив Часов Яр, противник бесспорно попытается дальше развивать свои наступательные действия. Конечной целью этого наступления является захват Славянска. А дальше снова выход в направлении Изюма, который уже был оккупирован во время широкомасштабного вторжения в начале зимы – весны 2022 года.

Что происходит возле Временного Яра: смотрите на карте

Ожесточенные бои там идут уже с середины прошлого года. Эти усилия противника завладеть Часовым Яром терпели неудачи. Там находятся мотивированные, организованные, подготовленные вооруженные подразделения Вооруженных Сил Украины. Поэтому для противника ситуация там не складывается в хорошем для них ключе.

Все их попытки выйти за пределы военной конгломерации Бахмута преимущественно были неудачными. Напомню, что руинами Бахмута они завладели в мае 2023 года. Уже весна 2024 года, но серьезного прогресса в этом направлении противник не имеет.

КНДР могла прекратить давать оружие России: в чем причина

Южнокорейские СМИ писали, что якобы КНДР могла приостановить поставки боеприпасов в Россию, потому что будто за последние недели в портах Северной Кореи не видели судов, которые ранее связывали с перевозкой оружия. А что могло случиться, что Северная Корея не отправляет боеприпасы? Допустим, что не отправляет, у них не хватает мощностей для этого, или на самом деле они увидели, какие цели Россия выбирает для этих снарядов и поэтому решили, например, не сотрудничать больше?

Не знаю причины, почему Северная Корея сейчас не способна доставлять грузы в Россию. Действительно такая ситуация наблюдается с начала февраля месяца. Об этом писали западные издания и об этом сообщало Министерство обороны Южной Кореи.

В любом случае эти проблемы могут носить чисто технический характер. Возможно, у них возникли проблемы с перегрузкой. Четыре российских судна, которые использовались для перевозки, так же нуждались в определенном ремонте.

Кажется, по меньшей мере два из тех судов, которые использовала Россия для транспортировки этих грузов, сейчас находятся на ремонте в доках дальнего востока России. То есть там может быть чисто техническая заминка.

По подсчетам Министерства обороны США, Северная Корея могла доставить в Россию около трех миллионов снарядов 152-го калибра. Эта информация бесспорно требует уточнения, но фактом является то, что российские войска используют на фронте снаряды производства КНДР, так же как и баллистические ракеты.

Путин прямо предупредил, что готовит войну против НАТО

Маргарита Симоньян опубликовала пленки немецких офицеров, которые якобы обсуждали передачу Украине ракет TAURUS и, возможно, удары ими по Крымскому мосту. Вокруг этой ситуации начали появляться и конспирологические версии. Мол, Олаф Шольц или кто-то из его команды намеренно сдали эти пленки России, чтобы показать, почему не надо передавать эти ракеты Украине. А кто-то говорит, что наоборот, эти пленки сейчас могут сыграть нам на руку и Германия передаст их. Что вы увидели в этой ситуации? Как вообще такое произошло, что немецких офицеров может прослушивать Россия?

К большому сожалению, проблемы с безопасностью в немецкой армии и спецслужбах возникли не сегодня. Это длительная проблема, о которой сообщает и немецкая пресса, в том числе и то, что западные спецслужбы, прежде всего ЦРУ, МИ-5, имеют серьезный уровень недоверия к своим немецким коллегам. Из-за чего предпочитают не делиться с ними секретами, понимая, что рано или поздно они могут стать достоянием российских шпионов.

Эта ситуация только в очередной раз доказала, что офицеры Бундесвера нарушают протоколы безопасности, ведя подобные конфиденциальные разговоры по незащищенным линиям. Как известно, причиной утечки стало то, что один из участников этого разговора – офицер Бундесвера, находился в Сингапуре и разговаривал по незащищенной линии. Возможно, его записывали российские спецслужбы в его же гостиничном номере.

Владимир Путин не скрыл своего удовольствия от этого факта. Он даже не пытался особо скрывать, каким образом эту информацию получили. Российские спецслужбы вбросили эту информацию через пропагандистку Маргариту Симоньян, чем подчеркнули свою уверенность.

Хуже всего то, что эта запись может быть далеко не последней, которой владеют российские шпионы и не последней, которая будет в конце концов обнародована. Основная цель, как об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel, заключается в дискредитации федерального правительства и канцлера Олафа Шольца. Это попытка гибридной атаки против всей немецкой политической элиты, которая настроена на помощь Украине.

У Олафа Шольца на самом деле есть два выхода: либо, условно говоря, вообще прекратить эту помощь и показать свою слабость, уязвимость перед российскими гибридными атаками; либо наоборот – она (гибридная атака России – 24 Канал) может заставить его показать собственные лидерские качества и наоборот пойти против этого шантажа, показать, что он не боится попытки россиян дискредитировать его, и продемонстрировать, что он является настоящим лидером крупнейшей европейской страны и крупнейшей европейской экономической мощи – Германии.

Я не знаю, что выберет Шольц, но Германия делает очень большую помощь и очень большие услуги Украине. Увеличила пакет военной помощи до 8 миллиардов евро. Но на самом деле и кабинет Олафа Шольца оказался сейчас под ударом. Это также предупреждение и сигнал для других европейских правительств, что они так же могут стать мишенями подобных атак.



Олаф Шольц / Getty Images

Мы видим, что сейчас идет огромное давление по всем направлениям: и российские пропагандисты, которые угрожают уничтожить ракетами мосты на территории Германии, и спикер российского МИД Мария Захарова, которая говорит, что будет вторая "денацификация" в Германии.

Это очень серьезное предупреждение Западу о том, что Россия нацелилась на агрессию против Европы, о том, что она сейчас готовит войну против членов НАТО. К этому предупреждению следует отнестись с максимальной серьезностью и решительностью.

Что показала утечка данных Германии

Даже если Путин и доволен этими "переговорами", то доволен ли он самим содержанием? То есть тем, что там действительно обсуждали передачу этих ракет Украине в количестве 50 штук по несколько партий, и при том еще и для уничтожения Крымского моста?

Путин сейчас очевидно чувствует себя триумфатором, потому что российским спецслужбам удалось не только зафиксировать эти разговоры, но он демонстрирует свою силу перед президентскими выборами в России, выбрасывая этот компромат на Олафа Шольца и показывая в действительности, что все якобы находятся под его "колпаком". Путин пытается сказать, мол, "вы все находитесь у меня под контролем".

Это на самом деле очень серьезная угроза, потому что секреты не только Германии, но и стран НАТО могут оказаться под угрозой, потому что есть совместный обмен секретными данными. В частности, как мы знаем, обмен разведданными происходит между украинской армией и армией украинских союзников.

Кстати, когда президент недавно говорил о том, что наши планы, наши контрнаступления могли оказаться на столе россиян, это, возможно, частично объясняет, что такие секреты могут вытекать не через украинские источники, они могут вытекать даже через наших союзников.

Понятно, что весь объем информации им не предоставляется, мы держим их в секрете, но какая-то часть информации бесспорно курсирует, становится "достоянием" наших западных партнеров. Вот Германия показала себя уязвимым местом. Не последним, кстати, потому что в такой аналогичной ситуации могут оказаться и другие страны – члены НАТО.

Главный редактор Bild пишет, что Шольц начинает свою предвыборную кампанию и вроде бы позиционирует себя "канцлером мира", выбрав путь бывшего канцлера Герхарда Шредера. И вроде бы это вредит Украине и Европе. Видите ли вы то, что он действительно выбирает позицию "канцлера мира" и добавит ли это ему баллов?

Популярность нынешней коалиции, в которую входит его родная партия социал-демократов, сейчас стремительно падает. Мы видим рост рейтингов прежде всего пропутинских партий таких, как ARD. А также рост поддержки активно развивающегося антиэмигрантского движения.

В то же время многих немцев история с популярностью крайне правых и левых движений так же не устраивает. Мы видели массовые протесты, митинги, акции, которые проводили немцы по всей стране, выступая против радикализации их страны, которая после проигрыша во Второй мировой войне тяготела к толерантности, к большей верности европейскому курсу и ценностям. Поэтому это два разных тренда.

Что касается Шольца, какой путь он выберет, я не знаю, честно говоря. Я не думаю, что если он будет пытаться играть сейчас в "голубя мира" и резко откажется от помощи Украине, что это на самом деле ему поможет. Потому что корни его проблемы заключаются в другом.

И наоборот, сейчас поддавшись этому шантажу, он будет выглядеть еще слабее, а это точно не понравится немцам. Это точно не добавит ему популярности. Для рядового немца, даже тех, кто относится к нему положительно и нейтрально, сам факт того, что если за этим шантажом Олаф Шольц начнет действовать так, как хотят в Кремле, это поставит его в очень неудобное положение. Это не исключает того, что он пойдет этим путем.

Но мне кажется, что эта ситуация в любом случае будет проигрышной для него, потому что, показав свои слабости и пойдя на поводу у Кремля, он не только ничего не получит, а еще больше потеряет.

Что кроется за заявлением Макрона о возможности ввода войск в Украину

Тем более на фоне заявлений Эмануэля Макрона о возможности отправки войск в Украину. Потому что некоторые эксперты говорят, что они наоборот конкурируют между собой и сейчас соревнуются за звание европейского лидера. Кто из них будет сильнее?

Я бы говорил так, что неожиданная жесткость, проявленная президентом Франции Макроном, который завершает свой второй президентский срок и больше не будет баллотироваться, показывает, что он видит сейчас возможности.

Когда Соединенные Штаты демонстрируют сейчас слабость и непоследовательность своей позиции – они обещали поддерживать Украину столько, сколько потребуется, а все это так не происходит, появляются возможности для новых лидеров, прежде всего в Европе.

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Макрон очень четко увидел артикулированную инициативу со стороны стран НАТО, прежде всего стран Скандинавии – Дании, Швеции, Финляндии, и стран Балтии. Также сюда можно добавить Нидерланды, Бельгию и правительство Великобритании, которые выразили более решительную позицию относительно и поддержки Украины, и противостояния российской угрозе.

И Макрону, бесспорно, хотелось бы, чтобы это движение – провоенный блок в НАТО возглавила именно Франция как страна, которая имеет крупнейшие вооруженные силы, огромный военный бюджет и которая на фоне Германии выглядит более по-лидерски.



Эммануэль Макрон / Getty Images

Поэтому для Макрона это не был экспромт, это 100%. Поддержка его заявлений правительством Габриэля Атталя свидетельствует о том, что французы согласовали эту позицию, это для них осознанное решение и они решили сейчас воспользоваться моментом, когда Соединенные Штаты просели – Франция перехватывает это лидерство. Поэтому заявления о введении контингента в Украину сделаны не на пустом месте.

Думаю, что эти контингенты все-таки появятся, только не для того, чтобы участвовать в непосредственно боевых действиях, а чтобы обучать украинских военных. И французские спецподразделения реально могут появиться в Украине до конца этого года. По крайней мере такие планы уже обнародованы – что они сейчас разрабатывают планы их перемещения. И этому примеру последуют другие решительные страны, которые входят в НАТО.

Действительно ли на Западе верят в ядерные угрозы Путина

А как же те самые угрозы Кремля? Я имею в виду, понимает ли все-таки Кремль, с кем будет иметь дело? Например, там заявляли, что будут бить своими ракетами по иностранным военным в Украине или, возможно, даже отправят ядерный удар где-то в Париж. Они действительно этого не будут делать, но просто угрожают?

Они угрожают, но за этими угрозами пока ничего не следует. Мы видим, что Путин после определенной паузы снова прибегнул к ядерному шантажу, но реакция НАТО свидетельствует о том, что в этот шантаж там не поверили, банально.

То есть, как в басне, когда мальчик долго кричит "волки, волки", в определенный момент уже никто на эти крики не прибегает. Поэтому Путин слишком злоупотреблял правом этого шантажа, и к этим угрозам сейчас, скажу так, уровень доверия наименьший с начала этой войны.

Кроме того, все прекрасно понимают, что если речь не будет идти о непосредственном участии в войне против российских подразделений, а исключительно о защите гражданской и военной инфраструктуры, о выполнении определенных задач, обучения в частности, это не является поводом для объявления войны, тем более применения ядерного оружия.

Это угроза, которую, как озвучил генерал армии Соединенных Штатов в отставке Бен Ходжес, можно использовать только один раз. Путин может быть сколько угодно сумасшедший, сколько угодно, скажу так, больной психически, но все равно понимает, что в случае реализации этой угрозы – это одноразовая история, которая сыграет точно дальше уже против него.

Поэтому не верят в эти угрозы. Я уверен, что эти угрозы, которые озвучил Путин, не остановят решение ввести в Украину ограниченный военный контингент не всех стран, но отдельных участников НАТО.

Почему Медведев позорится на весь мир своими заявлениями

Дмитрий Медведев сказал, что территории по обоим берегам Днепра – это якобы неотъемлемая часть российских исторических стратегических границ. Есть, кстати, теория, что Медведев делает это намеренно, чтобы нейтрализовать себя как определенного конкурента Путина. Верите ли вы в это? И как проанализируете, зачем он вообще выходит и делает такие бессмысленные заявления?

Серьезному анализу эти заявления точно не подлежат и, в принципе, уже недавно в Европейском Союзе ответили российскому алкогольному Медведеву, что это вопрос, который должны урегулировать психиатры.

Он привлекает внимание для себя прежде всего. Посылает сигнал Путину, что он настолько смешной и жалкий, что его не стоит бояться, что он никогда не бросит вызов путинской власти. То есть он банально заботится о своей безопасности и о своей жизни.

Но я не исключаю того, что эти все публичные девиации и фантазии, которые он обнародует наружу, являются результатом деградации его личности под воздействием алкоголя. Он в самом деле иногда имеет вид психически больного человека, нездорового по меньшей мере. Мы знаем, что у людей, злоупотребляющих алкоголем, есть периоды, когда они могут озвучивать угрозы, агрессию под влиянием того, что их ограничивают в употреблении алкогольных веществ.

Поэтому я бы говорил о том, что в его личности точно есть элементы мазохизма, такое самоуничтожение. То есть он сознательно выставляет себя как такого паяца, сознательно делает подобные заявления. С одной стороны, чтобы привлечь внимание к себе как истеричный ребенок. Это так же является свидетельством незрелости, подростковости его внутреннего поведения, как все подростки пытаются привлечь к себе внимание.

А с другой стороны, это самодеструктивный и мазохистский мотив. Он делает эти заявления, чтобы получить наслаждение от сокрушительной критики в свой адрес. Мы его обсуждаем, его унижают, а для мазохистов – это самая большая форма удовольствия, когда о нем говорят, что "он алкоголик, он бездарь". Понимаете, он просто сумасшедший.



Дмитрий Медведев / Getty Images

И я думаю, что он таким образом получает огромное удовольствие. И это действительно, здесь без иронии, является вопросом исследования для психиатров, его серьезно следует исследовать. Было бы, если бы он имел хоть малейшее влияние на принятие решений в России. Но ядерную кнопку он не нажмет, разве что украдет ее у Путина, когда тот будет спать.

Хотя психически больные люди действительно опасны, вы не можете до конца просчитать их поведение. Но во всем остальном он абсолютно невинный алкоголик, который просто имеет возможность, в отличие от других алкоголиков, которые себе тихо "синячат" на кухне, доносить свои фантазии до всего мира.

Но посмотрите, серьезной реакции опять-таки на его слова нет. Если наши западные партнеры к нему относятся как к клоуну, значит, он таким и является.

Иногда Медведев идет не по той линии, которую транслирует Путин, или Захарова и Лавров. Вот, например, о переговорах он говорит, что мы не хотим и не будем ни с кем договариваться. А в интервью тому же Такеру Карлсону мы слышали несколько раз, как Путин говорил, якобы Россия готова к переговорам, давайте уже договариваться.

Вот я же об этом и говорю. Он делает заявления, которые идут вопреки официальной позиции Кремля. Можно было бы предположить, что все это согласовывается, возможно, Путин к нему говорит: "Дима, а давай ты еще какую-то там дичь скажи – пусть они перепугаются, а потом я выйду и всех успокою".

То есть мы не можем исключать, что Путин понимает, что это человек, который абсолютно деградировал, у него нет никакого чувства достоинства, поэтому будет озвучивать на самом деле любой бред, и это может быть такая игра.

Сначала Медведев выходит, нагоняет на всех страх, рассказывает о том, что: "Мы сейчас всем устроим ядерный апокалипсис, здесь ракеты полетят, здесь мы захватим и вас всех уничтожим и т.д.". А потом выходит Путин и говорит: "Нет, ну мы же уважаем эти границы, о чем вы говорите, мы же вообще только за переговоры". То есть такая игра действительно может быть.

Почему Си и Эрдоган снова заговорили о переговорах

Здесь Китай начал очередную серию своих так называемых мирных инициатив. Насколько сегодня реально стремление Китая как-то войти в ситуацию по решению этой войны? И можно ли ожидать каких-то конкретных результатов от визита спецпредставителя Китая в Украину, Россию и страны Европы?

Позиция Китая по большому счету является консервативной. Китай выступает за мирное решение, как они говорят, "конфликта", они обходят слово "война", но исключительно в китайском понимании этого решения. То есть под ним они понимают уважение интересов России. Это означает, что должна быть учтена, как любят говорить в России, территориальная реальность ситуации.

То есть Китай выступает за то, чтобы, по сути, де-факто закрепить статус за Россией оккупированных украинских территорий, на этом прекратить войну, определить какой-то порядок, скажем так, поощрения или компенсации для Украины, непонятно как, за разрушенную инфраструктуру, утраченное жилье, уничтоженные квартиры, дома. То есть какое-то такое "решение".

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Китай хочет завершения этой войны однозначно, но так, чтобы Россия не проиграла. Вот в этом заключается интерес Пекина. Потому что для Китая важно добиться прецедента в международном праве, что Россия не понесет никакой ответственности и наказания за свои действия.

Потому что Китай мыслит такими же категориями и экстраполирует эту ситуацию дальше на Тайвань. Поэтому хочет добиться того, чтобы Россия не ответила за оккупацию украинских земель, чтобы потом, воспользовавшись этим прецедентом, оккупировать Тайвань и заявить: "Ну, Россия же не ответила, это были их исторические территории. И мы так же вернули свои исторические территории – контроль над островом Тайвань". Вот в этом заключается интерес Китая.

Лидер Турции так же предложил свою платформу для мирных переговоров, при том, что давно мы не слышали чего-то подобного. Аналитики Института изучения войны написали, что Китай и Турция продолжают использовать собственные переговорные платформы для якобы урегулирования ситуации в Украине, но Россия просто их использует для продвижения своих информационных операций, направленных на то, чтобы помешать дальнейшей международной поддержке Киева. Действительно ли это именно так и почему Эрдоган проснулся?

Эрдоган проснулся не сегодня, он предложил себя в качестве посредника еще весной 2022 года и, напомню, именно на территории Турции состоялся раунд переговоров с участием делегации Украины и России. Здесь ничего нового нет, он пытается выиграть и повысить ставки лично для себя. Потому что любой, кто будет посредником, получит влияние, выиграет и получит от этого очень серьезные дивиденды.

Так же попытки использовать себя в качестве посредника проявили другие государства, та же Швейцария или Саудовская Аравия. Вообще, если отбросить отдельные государства, мы можем говорить о том, что большинство из них представляет так называемый Глобальный Юг, влияние которого не следует недооценивать. И Китай представляет стремление этого Глобального Юга занять свое место, на которое он заслуживает в системе международных отношений. Поэтому эти попытки как раз таки абсолютно читались и были понятны.

Другое дело, что есть определенные страны, которые более комфортны для проведения переговоров – устраивают обе стороны. И Турция является лишь одной из них. Та же самая Саудовская Аравия может рассматриваться как вероятная страна-посредник, в отличие от Швейцарии. Здесь есть моменты, которые не совсем могут устраивать россиян.

Но нам же еще важно, чтобы состоялся Глобальный саммит мира, о котором говорил Владимир Зеленский. И, в частности, он приглашает туда лидеров этих государств и лидеров Глобального Юга. Но опять-таки вряд ли Си Цзиньпин поедет на эту встречу. Возможно, именно со спецпредставителем и будет идти разговор о том, чтобы Китай все-таки стал на сторону добра?

Ну, я бы так говорил – Китай точно не станет на сторону добра. Потому что, если мы ассоциируем сторону добра, что это наша позиция и западных партнеров, Китай точно на ней никогда не будет. Потому что это идет вразрез с их национальными интересами.

Китай до конца будет преследовать свою собственную повестку дня, и она никогда не будет совпадать с нашими интересами, интересами наших союзников. Она даже с российской не будет никогда совпадать, потому что у Китая свой план, условно говоря. И этот план рассматривает Россию исключительно как инструмент и вассала этой истории, но точно не полноценного союзника.