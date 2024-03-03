Высокопоставленные немецкие чиновники подтвердили подлинность записи разговора офицеров ВВС во время онлайн-встречи, состоявшейся на коммерческой незашифрованной платформе WebEx. Один из офицеров подключился к встрече со своего мобильного телефона из номера отеля в Сингапуре.

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Украина может использовать немецкие ракеты

Платформу WebEx широко используют, поэтому этот инцидент должен стать тревожным звоночком, считают немецкие чиновники, знакомые с ходом расследования по утечке аудиозаписей.

На встрече обсуждали, как Германия может организовать доставку и эксплуатацию крылатых ракет большой дальности "Taurus", если они будут отправлены в Украину. Также на записи чиновники заявляли, что военные Британии, Франции и США присутствуют в Украине, чтобы помочь эксплуатировать современные западные системы вооружений. В то же время эти страны отрицали этот факт.

На записи главнокомандующий ВВС Германии генерал Инго Герхарц поручил своим помощникам подготовить презентацию для министра обороны о том, как Германия может поставить Украине Taurus и как Киев может использовать его для уничтожения целей, в частности, складов боеприпасов и Крымского моста.

На записи офицеры детально разобрали, как можно уничтожить этот объект инфраструктуры. Они пришли к выводу, что Украине нужно от 10 до 20 ракет, чтобы обойти силы противовоздушной обороны и разрушить мост.

Нет никаких реальных причин говорить, что мы не можем этого сделать; это зависит только от политических красных линий,

– сказал генерал Герхартц.

Германия имеет на вооружении около 600 ракет Taurus, из которых около 500 считаются боеспособными. Генерал Герхарц заявил, что Германия может позволить себе поставить Украине 100 ракет двумя траншами.

По его словам, Франция и Великобритания давят на Германию, чтобы государство предоставило это вооружение. На обнародованной записи разговора генерал Герхарц заявил, что нет смысла предоставлять Украине более 100 ракет, поскольку это оружие не может иметь существенного влияния на поле боя, ведь в Украине не хватает войск, чтобы освободить новую или даже удержать контролируемую территорию.

Он считает, что несмотря на важность уничтожения Крымского моста, Украина не сможет продолжить наземное наступление. По его словам, это не изменит ход войны, поэтому нужно это осознать.

Немецкие военные могут помочь

Согласно словам офицеров, Украине понадобится шесть часов для запуска ракеты после получения разведданных, если личный состав будет должным образом подготовлен и будет иметь доступ ко всей необходимой информации.

Немецкие военно-воздушные силы смоделировали местность вокруг поля боя для системы вооружения и могут помочь украинским войскам обойти ПВО россиян.

В то же время, по словам одного из офицеров, эта информация предназначена только для "немецких глаз". Кроме этого, также отметили, что подготовка украинских операторов может занять от двух недель до 4 месяцев.

Генерал Герхартц объяснил офицерам, что Шольц настаивает, что ракеты должны использоваться без участия военных Берлина.

Один из генералов, который участвовал в переговорах, сказал, что ракеты можно относительно легко установить на украинские самолеты Су-24, которые уже оборудованы для размещения ракет Storm Shadow. Они также могут быть установлены на истребители F-16, которые Украина, как ожидается, получит от НАТО в этом году.

По словам генерала Герхартца, американские военнослужащие в Украине могли бы помочь местным войскам в работе с "Taurus". Он сказал, что в Украине "много людей с американским акцентом ходят в гражданской одежде".

Разговор немецких офицеров