Председатель комитета по иностранным делам Михаэль Рот заявил о напряженных отношениях Олафа Шольца и Эммануэля Макрона. Представитель социал-демократической партии (СДПГ), членом которой является действующий канцлер ФРГ, призвал обоих лидеров объединить усилия ради Украины.

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Что сказала Германия

Михаэль Рот считает, что между Германией и Францией существует "глубоко укоренившееся непонимание друг друга".

Мы не можем позволить себе франко-германский спор. Это опасно для Украины... Украина сейчас нуждается в прагматичной, скорой помощи, особенно боеприпасов и противовоздушной обороны,

– подчеркнул он.

Как отметил представитель политсилы, пока в Европе "люди прячутся друг за друга, Кремль улыбается".

Издание Spiegel пишет, что отношения между Берлином и Парижем достигли самой низкой точки после недавнего саммита, проходившего в столице Франции. По поводу этого журналисты пообщались с еще одним представителем СДПГ.

Аксель Шефер заявил, что канцлеры СДПГ всегда имели чрезвычайные отношения с французскими президентами. По его словам, в военных вопросах ФРГ должна вести себя иначе, чем Франция. Собеседник заметил, что в повседневной жизни эти отношения работают, "но Макрон зависит от Шольца".

По его мнению, у Франции нет достаточной экономической силы для лидерства в Европе. Политик считает, что лидером должен стать Шольц. В качестве примера Шефер привел спор с венгерским премьером Виктором Орбаном, в котором проявил себя канцлер ФРГ.

Что сказала Франция

Глава МИД Франции Стефан Сежурне в разговоре с изданием Le Monde заверил, что нет никакого раскола между Парижем и Берлином, несмотря на очевидцы разногласия между Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцом по связанным с Украиной вопросам.

Не существует франко-германского столкновения, мы согласны по 80% вопросов,

– подчеркнул он.

Издание отмечает, что Макрон кроме своего резонансного заявления, о возможности отправки войск НАТО в Украину мог неявно упрекнуть страны, которые долгое время колебались с предоставлением Украине тяжелого вооружения, в частности Германию. Глава французской дипломатии заявил, что он говорил с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, и они договорились провести 5 марта встречу в Париже.

Сежурне заверил, что "здесь нет никакой драмы". По его словам, цель обоих государств заключается в поддержке Украины. Он также отметил, что Париж и Берлин имеют "разную степень обязательств" от начала полномасштабного российского вторжения, в частности по передаче ракет Украине.

Глава МИД Франции также отверг предположение о том, что дискуссии о военном присутствии в Украине имеют предвыборные цели накануне европейских выборов, которые пройдут в июне 2024 года. Он заявил, что этот вопрос является не избирательным, а экзистенциальным.