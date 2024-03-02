В разговоре немецкие офицеры упоминали именно о ракетах немецкого производства. Олаф Шольц назвал эту утечку данных "большой проблемой".

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Что заявил Шольц из-за "слитого" разговора

Канцлер Германии, по данным DPA, не отрицал подлинность аудиозаписи, на которой слышно разговор немецких офицеров.

По этой причине сейчас это выясняется очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро. Это тоже необходимо,

– заявил Шольц во время визита в Ватикан.

Политик добавил, что быстро предоставит объяснения после публикации записи разговора офицеров Военно-воздушных сил Германии. По его словам, это "большая проблема".

Ранее председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер заявил, что Олаф Шольц становится все более изолированным в своей же стране из-за того, что выступает против передачи Украине немецких дальнобойных ракет Taurus.

Макаллистер предположил, что, вероятно, канцлер "знает больше, чем мы все". Однако добавил, что он не знает, какие причины такой позиции Шольца.

Что известно о разговоре и Taurus для Украины

Накануне, 1 марта, российские пропагандисты опубликовали аудиозапись разговора немецких офицеров, которые говорят о том, сколько дальнобойных ракет немецкого производства понадобится, чтобы атаковать Крымский мост.

Они отметили, что якобы "мост на востоке трудно достать", поэтому для этого может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет. Военные Германии во время разговора сказали, что можно передать Украине 100 ракет двумя траншами.

Издание Spiegel написало, что запись общения военнослужащих Бундесвера, вероятно, настоящая. Кроме того, разговор могли записать во время перехваченной телефонной конференции.

Обратите внимание! Разговоры о передаче Украине немецких дальнобойных ракет Taurus начались еще с конца мая 2023 года, когда Украина попросила Германию предоставить эти ракеты. Это произошло на фоне передачи ВСУ дальнобойных ракет Storm Shadow и SCALP Британией и Францией. 22 февраля 2024 года немецкий Бундестаг рекомендовал дать Украине "вооружение большой дальности", однако там не фигурировало название Taurus. Несмотря на это канцлер Германии сказал, что Берлин не будет предоставлять Украине эти ракеты, потому что ими можно атаковать Москву.