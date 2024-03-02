У розмові німецькі офіцери згадували саме про ракети німецького виробництва. Олаф Шольц назвав цей витік даних "великою проблемою".

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Що заявив Шольц через "злиту" розмову

Канцлер Німеччини, за даними DPA, не заперечував справжність аудіозапису, на якому чутно розмову німецьких офіцерів.

З цієї причини зараз це з'ясовується дуже ретельно, дуже інтенсивно та дуже швидко. Це теж необхідно,

– заявив Шольц під час візиту до Ватикану.

Політик додав, що швидко надасть пояснення після публікації запису розмови офіцерів Військово-повітряних сил Німеччини. За його словами, це "велика проблема".

Раніше голова комітету Європарламенту з закордонних справ Девід Макаллістер заявив, що Олаф Шольц стає все більш ізольованим у своїй же країні через те, що виступає проти передачі Україні німецьких далекобійних ракет Taurus.

Макаллістер припустив, що, ймовірно, канцлер "знає більше, ніж ми всі". Однак додав, що він не знає, які причини такої позиції Шольца.

Що відомо про розмову та Taurus для України

Напередодні, 1 березня, російські пропагандисти опублікували аудіозапис розмови німецьких офіцерів, які говорять про те, скільки далекобійних ракет німецького виробництва знадобиться, щоб атакувати Кримський міст.

Вони зазначили, що нібито "міст на сході важко дістати", тому для цього може знадобитися не 10 і навіть не 20 ракет. Військові Німеччини під час розмови сказали, що можна передати Україні 100 ракет двома траншами.

Видання Spiegel написало, що запис спілкування військовослужбовців Бундесверу, ймовірно, справжній. Окрім того, розмову могли записати під час перехопленої телефонної конференції.

Зверніть увагу! Розмови щодо передачі Україні німецьких далекобійних ракет Taurus почались ще з кінця травня 2023 року, коли Україна попросила Німеччину надати ці ракети. Це трапилось на тлі передачі ЗСУ далекобійних ракет Storm Shadow і SCALP Британією та Францією. 22 лютого 2024 року німецький Бундестаг рекомендував дати Україні "озброєння великої дальності", проте там не фігурувала назва Taurus. Попри це канцлер Німеччини сказав, що Берлін не надаватиме Україні ці ракети, бо ними можна атакувати Москву.