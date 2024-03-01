Доки росіяни жаліються, що їхню "цивільну інфраструктуру" хочуть зруйнувати і з ними не зв'язуються, вони самі літають неподалік кордонів НАТО без жодного попередження. 29 лютого Альянс підняв французькі літаки, щоб перехопити росіян над Польщею і Балтикою.

Дивіться також Пробігла чорна кішка: Bloomberg пишуть, як конфлікт між Макроном і Шольцом впливає на Україну

Німці буцімто хотіли підірвати Кримський міст: у чому суть звинувачень

Відома російська пропагандистка Марґаріта Сімоньян виклала допис, в якому заявила: "люди в погонах" передали їй "дещо цікаве". А саме запис розмови від 19 лютого, під час якої декілька німецьких офіцерів військово-повітряних сил начебто планують підрив Кримського мосту.

У розшифровці "розмови" нібито сказано, що Німеччина, імовірно, хоче підготувати українців до зруйнування Кримського мосту. Це можна зробити ракетами Taurus, які скидатимуть літаки Rafale.

Співрозмовники говорять, що міст досить довгий, як злітна смуга, тож треба дуже добре все продумати. Знадобилося б понад 20 ракет, щоб його зруйнувати.

Відповідно до запису, програма підготовки складалася з кількох треків: протягом короткого двотижневого здобувалися б навички роботи з ракетами, а протягом довгого чотиримісячного відпрацьовувалося б і питання мосту. В навчання також мали би бути залучені британці. Самі ж німці нібито мали спілкуватися з українцями через посередника – виробника зброї MBDA.

Сімоньян почала вимагати пояснень від Берліна і викладала фото та особисті дані офіцерів, які нібито брали участь у розмові. Надалі її обурення розділила Марія Захарова, яка заявила: якщо офіційний Берлін ухилиться від відповіді, Москва сприйме це як "визнання провини".

Сімоньян також вдалася до погроз, пообіцявши "діяльно нагадати Німеччині, чим завершилося бомбардування російських мостів минулого разу". Імовірно, вона натякнула на поразку Німеччини в Другій світовій. А завершила вона свій допис словами, мовляв, нехай дадуть відповідь уже сьогодні, "а то раптом що завтра".

Як відреагували в Німеччині на звинувачення в бажанні зруйнувати Кримський міст

Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку щодо того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил. Контррозвідка вже розпочала всі необхідні заходи для цього.

Зверніть увагу! Саме цього тижня Шольц укотре заявив, що не надасть Україні Taurus, бо ці ракети здатні долетіти до Москви. Деякі політологи вважають, що проблема насправді не в позиції Шольца, а в тому, що його партнери по коаліції не готові тиснути на канцлера і поставити йому ультиматум.