Отмечалось, что по мнению политика, такой шаг может сделать Германию стороной конфликта. Все же дальность действия этих крылатых ракет составляет до 500 километров.

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Чтобы не атаковала Москву

Шольц снова заявил, что Германия не готова передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, поскольку с помощью них можно осуществлять удары по Москве.

Крылатая ракета с дальностью полета 500 километров (Taurus – 24 Канал) – это оружие, которое при неправильном использовании может достичь конкретной цели где-то в Москве,

– сказал он.

Канцлер ФРГ отметил, что Великобритания и Франция, которые уже передали Украине крылатые ракеты, "позаботились о том, чтобы знать, что и где приземляется".

Политик в очередной раз отметил, что для развертывания в Украине таких ракет будет обязательным участие Германии. Он сказал, что об этом якобы "не может быть и речи".

В то же время Шольц добавил, что его раздражает "критика" из-за отказа предоставлять украинским защитникам Taurus, поскольку Германия поставляет Украине гораздо больше оружия, чем почти все другие страны.

По его словам, если Конгресс США не выделит новое финансирование для помощи Украине, то некоторым странам придется приложить больше усилий.

Шольц блокирует предоставление Украине дальнобойных ракет: главное