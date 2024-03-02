Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу заявил председатель комитета Европарламента по иностранным делам. Дэвид Маккалистер отметил, что не знает причины такого решения Шольца.

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"Он не желает этого делать"

Председатель комитета Европарламента сказал, что не канцлер Германии, поэтому не обладает теми знаниями, что и Шольц. Предположил, может, он "знает больше, чем мы все". Возможно, есть какие-то причины, почему такой осторожный и выступает против поставок этих ракет большой дальности.

Но в Германии он становится все более изолированным из-за своей позиции,

– подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Напомнил, что оппозиционная фракция ХДС/ХСС призывает немецкий Бундестаг наконец поставить эти ракеты Taurus, а партнеры Шольца по коалиции в правительстве, Партия зеленых и Либеральная партия Германии, также призывают канцлера изменить свою политику.

Он не желает этого делать. Я глубоко сожалею об этом, потому что сказать, что мы будем поддерживать Украину, чего бы это ни стоило, означает, что мы должны дать украинцам оружие, необходимое им для того, чтобы дать отпор российской агрессии,

– подчеркнул Маккалистер.

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Taurus для Украины – это невозможно, – Шольц