Евродепутат раскритиковал решение Олафа Шольца не передавать дальнобойные ракеты украинской армии. Об этом парламентарий сообщил в ходе дебатов во время пленарного заседания Европарламента, передает корреспондентка 24 Канала в Страсбурге.

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Что заявил евродепутат

Михаэль Галлер считает, что приоритетом сейчас является передача боеприпасов для систем ПВО и ракет большой дальности, чтобы "сломать гегемония агрессора". Так, он отмечает, что ЕС должен перенаправлять все изготовленное оружие в Украину, а не отправлять на продажу в третьи страны.

"Мы должны убедиться, что 5 миллиардов, выделенных в этом году для Европейского фонда мира, где господин Боррель сделал для этого все возможное, пойдут на закупки на мировых рынках, чтобы мы могли обеспечить быстрое оказание помощи", – добавил Галлер.

Кроме этого, евродепутат раскритиковал аргументы Олафа Шольца, который выступает против передачи ракет Taurus. Так, Галлер считает, что немецких солдат не надо отправлять в Украину, чтобы эти ракетные системы заработали.

Если канцлер Германии говорит, что он не пошлет немецких солдат в Германию, потому что ракетную систему должны устанавливать немецкие солдаты, то это нонсенс, потому что ни одному немецкому солдату не пришлось ехать в другие страны, чтобы это сделать. Они могут отправить инженеров,

– заявил евродепутат.

Передача Украине Taurus: последние новости

Шольц в очередной раз высказался против предоставления Украине ракет Taurus.

Дальность действия этих крылатых ракет составляет до 500 километров и Олаф Шольц считает, что это может втянуть Германию в войну с Россией.

Основным аргументом Олафа Шольца является то, что Вооруженные Силы Украины могут использовать немецкие ракеты для ударов по территории России. Таким образом Германия якобы может быть втянутой в войну.

"Мы ни в коем случае не должны быть связаны с целями, которых достигает эта система (речь идет о дальности ракет – 24 Канал). Поэтому это не следующий вариант на повестке дня. Эта ясность также необходима. Меня удивляет, что некоторые люди совсем не волнуются, они даже не задумываются над тем, может ли то, что мы делаем, в каком-то смысле привести к участию в войне", – отмечает Шольц.