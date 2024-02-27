Дело в том, что одна ракета TAURUS может выполнить задачу, для которой нужно 2 – 3 других ракеты. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что при этом сохранится КПД по прохождению противовоздушной обороны врага.
Кстати Германия предоставила Украине новый пакет помощи: что в него вошло
Преимущества TAURUS
В частности, одна ракета TAURUS может заменить 2 – 3 ракеты Storm Shadow/SCALP или же при участии ракет-постановщиков помех системам ПВО и ADM-160.
С TAURUS гораздо проще решать вопросы. Особенно по контролю военных объектов в Крыму. Их дальность – примерно 300 километров, до Керченского моста. Ракету надо сбрасывать чуть раньше выхода на линию фронта, а значит дальность нам необходима чуть больше чем 300 километров. Именно TAURUS для этой задачи очень хорошо подходила бы,
– отметил полковник ВСУ в запасе.
По его мнению, принятие Олафом Шольцом этого решения зависит от решения Белого дома. Как только будет решение США о передаче ATACMS на 300 километров – решится и вопрос TAURUS.
Что известно о передаче Украине TAURUS
- 22 февраля Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине системы дальнего действия. Там не было указано, что говорится именно о крылатых ракетах TAURUS. Впрочем, по словам Егора Чернева, который распространил эту информацию, других подобных ракет в Германии нет.
- Теперь решение только за Олафом Шольцом. Однако немецкий канцлер выступает против передачи Киеву дальнобойного вооружения. Шольц убежден, что такой шаг может сделать Германию стороной конфликта.
- Накануне, отвечая на вопрос о дальнобойных ракетах, Шольц также заявил, что важные решения необходимо принимать в правильный момент и Германия шаг за шагом продолжает принимать правильные решения.