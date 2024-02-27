Річ у тім, що одна ракета TAURUS може виконати завдання, для якого потрібно 2 – 3 інших ракети. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, що при цьому збережеться ККД щодо проходження протиповітряної оборони ворога.

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Переваги TAURUS

Зокрема, одна ракета TAURUS може замінити 2 – 3 ракети Storm Shadow/SCALP або ж за участі ракет-постановників перешкод системам ППО й ADM-160.

З TAURUS набагато простіше розв'язувати питання. Особливо щодо контролю військових об'єктів у Криму. Їхня дальність – приблизно 300 кілометрів, до Керченського мосту. Ракету треба скидати трохи раніше виходу на лінію фронту, а значить дальність нам необхідна трохи більше ніж 300 кілометрів. Саме TAURUS для цього завдання дуже гарно підходила б,

– зауважив полковник ЗСУ в запасі.

На його думку, ухвалення Олафом Шольцом цього рішення залежить від рішення Білого дому. Щойно буде рішення США щодо передачі ATACMS на 300 кілометрів – розв'яжеться й питання TAURUS.

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