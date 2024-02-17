Канцлер ФРН Олаф Шольц виступив на Мюнхенській безпековій конференції. Після виступу його неодноразово запитали про ракети Taurus.

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Що сказав Шольц

Німецький канцлер уникнув прямої відповіді на питання щодо можливого постачання ракет Taurus. Водночас він дав зрозуміти, що Берлін підтримуватиме Україну й далі.

Це питання дивне. Ви знаєте, що Німеччина витрачає (на постачання в Україну – 24 Канал) найбільше в Європі,

– сказав Шольц.

Канцлер додав, що Німеччина після США витрачає найбільше коштів на зброю для України. За його словами, до витрат Берліна входить все потрібне для оборони України. Він заявив, що Німеччина має збільшити виробництво озброєння та думати про обслуговування того озброєння, яке вже є у нашої держави.

Після цього у Шольца запитали про причини гальмування з постачанням ракет, однак політик знову ухилився від чіткої відповіді.

Важливо ухвалювати правильні рішення у правильний момент. І ми робимо ці рішення… Крок за кроком ми продовжуємо ухвалювати правильні рішення,

– заявив він.

Шольц додав, що Німеччина робитиме все необхідне та продовжить підтримку України.

Що кажуть експерти про Taurus