Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що там складна система. Ракета сама створює перешкоди.
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"Її майже неможливо перехопити. Їй і ракета ADM-160 не треба. Тому нам так важливо саме Taurus і отримати", – наголосив Світан.
Що відомо про ADM-160ADM-160 – це гібрид між ракетою та дроном, який запускають з літаків. Фактично це "приманка", аби навантажити ворожу ППО. За цією ракетою летять ударні ракети – наприклад, Storm Shadow чи SCALP-EG. ADM-160 їх прикриває, створюючи перешкоди для ворога.
Ця зброя має кілька систем керування – інерціальну, льотчиком і за GPS-навігацією. Там є система Stealth. Завдяки цьому ракета малопомітна.
Невелика ефективна площа розсіювання – як у горобця. Її майже не видно на локаторах,
– наголосив льотчик-інструктор.
Ракети Taurus для ЗСУ
- Німеччина поки що не передає Україні свої далекобійні ракети. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що ця зброя потрібна не для нападу на Москву. У цих ракет інше завдання – знищувати російську військову інфраструктуру на тимчасово окупованій території України. Кулеба сподівається, що врешті вдасться переконати Німеччину. Переговори тривають.
- Депутат Бундестагу заявив, що у Німеччини обмежена кількість таких ракет. А наростити їх виробництво – майже неможливо. Мовляв, цю зброю Україні краще не передавати.
- Однак компанія-виробник Taurus заявила, що вони можуть розпочати нове виробництво ракет у найкоротші терміни.
- Російські пропагандисти тим часом панікують щодо можливої передачі Taurus для ЗСУ. Ольга Скабєєва заявила, що це начебто "червона лінія", про яку незручно говорити. Мовляв, якщо її переступлять – росіянам "втрачати нічого".