Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що там складна система. Ракета сама створює перешкоди.

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"Її майже неможливо перехопити. Їй і ракета ADM-160 не треба. Тому нам так важливо саме Taurus і отримати", – наголосив Світан.

Що відомо про ADM-160 ADM-160 – це гібрид між ракетою та дроном, який запускають з літаків. Фактично це "приманка", аби навантажити ворожу ППО. За цією ракетою летять ударні ракети – наприклад, Storm Shadow чи SCALP-EG. ADM-160 їх прикриває, створюючи перешкоди для ворога.

Ця зброя має кілька систем керування – інерціальну, льотчиком і за GPS-навігацією. Там є система Stealth. Завдяки цьому ракета малопомітна.

Невелика ефективна площа розсіювання – як у горобця. Її майже не видно на локаторах,

– наголосив льотчик-інструктор.

Ракети Taurus для ЗСУ