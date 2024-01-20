Власне, у самій Німеччині поки не поспішають передавати Україні ці ракети. Водночас кремлівські пропагандисти уже навіюють страх на своє суспільство, повідомляє 24 Канал.

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"Росію закошмарять"

Російські пропагандисти знову взялись за своє. Рупори Кремля почали згадувати "червоні лінії" через можливість поставки Україні далекобійних німецьких ракет Taurus.

Це насправді зовсім не смішно. Ті "Тауруси" долітають до "російського" Криму, дальність польоту – до 500 кілометрів. Передача Україні Taurus – це та сама "червона лінія", про яку незручно вже говорити. Але якщо її переступлять – нам втрачати нічого,

– зізналась Ольга Скабєєва.

Інші пропагандисти у студії Скабєєвої бояться, що Сили оборони їх просто "закошмарять", якщо отримають німецькі ракети. Начебто зараз у Росії живуть цілком собі спокійно.

Зверніть увагу! Не дивно, що Скабєєва раптом згадала про Крим. Очільник ГУР Кирило Буданов анонсував цьогоріч більше наземних операцій на півострові, аби порушити логістику Росії. При цьому Буданов наголосив, що важливим є повітряні кампанії, атаки морських безпілотників та інші таємні операції для того, аби й далі тиснути на російські сили в окупованому Криму.

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