Американський військовий заявив під час дискусії “Куди прямує російське вторгнення в Україну у 2024 році?”, що в Білому домі немає політичної волі щодо перемоги України. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі Софія Назаренко.

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Відсутність політичної волі

Бен Ходжес зазначив, що повільне постачання F-16 пов’язане саме з процесом ухвалення рішень у Вашингтоні.

Це сталося через відсутність політичної волі в адміністрації, яка була б спрямована на те, щоб Україна дійсно перемогла,

– сказав Годжес.

За його словами, якби вони взяли на себе зобов'язання перемогти, то не було б більше жодних відмовок.

Він також розкритикував уряд Німеччини, який блокує передачу далекобійних ракет Taurus. За його словами, високоточна зброя допомогла б українцям нейтралізувати масовість росіян, знищуючи російські штаби та логістику.

Кожен квадратний метр окупованої Росією України перебуває в межах досяжності атаки Taurus, і якби вони були надані, не було б безпечного місця для запуску російських безпілотників, артилерійської логістики, будь-чого в Криму або інших частинах окупованої Росією України,

– заявив Годжес.

Генерал у відставці також розвінчав міф про перемогу Росії на полі бою. За його словами, наратив про те, що Україна не може перемогти і треба проводити переговори, це “абсолютно неправдивий наратив, який не ґрунтується на жодних фактах”. Він наголосив, що війна почалася 10 років тому і через 10 років, маючи всі переваги, Росія все ще контролює лише близько 18% території України.

Також він відзначив успіхи України в Чорному морі, завдяки чому російський флот виводить свої сили із Севастополя.

Україна отримає багато САУ Caesar