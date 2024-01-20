Представники України та США вперше спільно проінспектували зброю, надану ЗСУ. В Міноборони України повідомили, що нарікань з боку партнерів не було, а такі спільні інспекції проходитимуть систематично.

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Що говорять у Taurus Systems про можливу співпрацю з Україною

Ми можемо в найкоротші терміни розпочати нове виробництво Taurus, інтеграцію платформи та капітальний ремонт існуючого складу. Передумовою для цього є замовлення від клієнта,

– висловився Йоахім Кнопф, керуючий директор Taurus Systems GmbH.

У коментарях до його допису в соцмережі Х користувачі розміщують фото бика в синьо-жовтих кольорах і силует ракети на тлі сузір'я Тельця, адже Taurus – це "бик" німецькою.

Раніше в Бундестазі говорили, що виробити достатньо ракет неможливо

Таким чином у Taurus Systems відповіли депутатові Бундестагу від правлячої партії Йоганнесу Арльту. Раніше він пояснив, що країна має обмежену кількість таких ракет, а наростити виробництво Taurus наразі неможливо.

Також Арльт послався на обов'язки Німеччини перед НАТО, мовляв, розумніше не передавати Україні цю зброю.

Виходом із ситуації він назвав необхідність нарощувати виробництво зброї та боєприпасів, щоб вистачило всім – і Україні, і Німеччині.

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Чому Україні потрібні ракети Taurus