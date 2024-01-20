Інспекція проводилася в одній з військових частин. У заході взяли участь: Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, представники ЗСУ, представники відділу оборонного співробітництва Посольства США.

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Як проходила перевірка

Українські та американські інспектори перевірили озброєння та майно, які Сили оборони отримали від партнерів зі США.Вони проінспектували серійні номери, технічний стан та умови належного зберігання, зокрема безпеку та охорону.

Військова допомога для ЗСУ від США / Фото Міноборони

У повідомлення Міноборони зауважується, що під час спільної інспекції зауважень з боку представників США не було.

У відомстві також зазначили, що подібні спільні інспекції триватимуть. Наразі обробляється отримана під час перевірки інформація. Цю інспекцію прокоментував заступник міністра оборони Рустема Умєрова Юрій Джигир.

Забезпечення доступу до місць зберігання, відкритість та систематичні спільні інспекції – це конкретні заходи, які ми вживаємо для посилення прозорості і зміцнення довіри у відносинах з партнерами,

– сказав він.

До слова, Міноборони України узгодило зі США план спільних перевірок на перше півріччя 2024 року 14 грудня минулого року.