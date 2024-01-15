Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, що виконання подібної роботи дуже важливе, і добре, що є люди, які її виконують. Однак філософія успіху України лежить не у масштабованості партизанської війни.

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Війна – це комплексне явище

На думку військового експерта, перебіг війни може змінити велика кількість якісної зброї, особливо у частині, що стосується авіації.

Дуже добре, що нам задекларували 61 винищувач F-16, однак нам потрібно хоча б 3 – 4 авіаційні бригади (одна авіаційна бригада – 40 машин). А 120 – 160 машин з усім ракетно-бомбовим навантаженням, особливо з далекобійними ракетами, могли б змінити ситуацію,

– наголосив він.

До такої кількості винищувачів F-16 ЗСУ також потрібна така зброя та техніка:

балістичні ракети MGM-140 ATACMS;

системи протиповітряної оборони;

велика кількість ударних дронів-камікадзе;

щонайбільше засобів радіоелектронної боротьби.

"Насправді немає конкретної "вундерваффе", за допомогою якої можна переламати хід війни. Війна – це комплексне явище. Стратегія успіху залежить від двох речей: від концентрації сил і засобів та від узгодженості родів військ. Цієї якісної зброї потрібно якнайбільше. Але, на жаль, маємо те, що маємо", – зазначив Петро Черник.

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